https://ria.ru/20220418/subsidirovanie-1784140211.html

В Подмосковье стартует субсидирование процентной ставки по кредитам бизнесу

В Подмосковье стартует субсидирование процентной ставки по кредитам бизнесу - РИА Новости, 18.04.2022

В Подмосковье стартует субсидирование процентной ставки по кредитам бизнесу

В Московской области с 25 апреля инвесторы и МСП, которые реализуют импортозамещение, могут получить субсидирование части процентной ставки по кредитам,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:25

2022-04-18T16:25

2022-04-18T16:25

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Московской области с 25 апреля инвесторы и МСП, которые реализуют импортозамещение, могут получить субсидирование части процентной ставки по кредитам, говорится в Telegram-канале регионального мининвеста."С 25 апреля подмосковные инвесторы и МСП, реализующие импортозамещающие проекты, смогут субсидировать часть процентной ставки по кредитам. Ставка не будет превышать 10%, а для инвесторов в отдаленных территориях — 9%. Период действия льготного процента — три года", - сказано в сообщении.Для предоставления льготы инвесторы и бизнесмены могут обратиться в один из 13 банков, с которыми министерство заключило соглашения, добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220324/subsidii-1779826131.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

экономика, московская область (подмосковье)