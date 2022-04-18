https://ria.ru/20220418/subsidirovanie-1784140211.html
В Подмосковье стартует субсидирование процентной ставки по кредитам бизнесу
В Подмосковье стартует субсидирование процентной ставки по кредитам бизнесу - РИА Новости, 18.04.2022
В Подмосковье стартует субсидирование процентной ставки по кредитам бизнесу
В Московской области с 25 апреля инвесторы и МСП, которые реализуют импортозамещение, могут получить субсидирование части процентной ставки по кредитам,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:25
2022-04-18T16:25
2022-04-18T16:25
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Московской области с 25 апреля инвесторы и МСП, которые реализуют импортозамещение, могут получить субсидирование части процентной ставки по кредитам, говорится в Telegram-канале регионального мининвеста."С 25 апреля подмосковные инвесторы и МСП, реализующие импортозамещающие проекты, смогут субсидировать часть процентной ставки по кредитам. Ставка не будет превышать 10%, а для инвесторов в отдаленных территориях — 9%. Период действия льготного процента — три года", - сказано в сообщении.Для предоставления льготы инвесторы и бизнесмены могут обратиться в один из 13 банков, с которыми министерство заключило соглашения, добавили в сообщении.
https://ria.ru/20220324/subsidii-1779826131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье)