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В Подмосковье стартует субсидирование процентной ставки по кредитам бизнесу - РИА Новости, 18.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220418/subsidirovanie-1784140211.html
В Подмосковье стартует субсидирование процентной ставки по кредитам бизнесу
В Подмосковье стартует субсидирование процентной ставки по кредитам бизнесу - РИА Новости, 18.04.2022
В Подмосковье стартует субсидирование процентной ставки по кредитам бизнесу
В Московской области с 25 апреля инвесторы и МСП, которые реализуют импортозамещение, могут получить субсидирование части процентной ставки по кредитам,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:25
2022-04-18T16:25
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Московской области с 25 апреля инвесторы и МСП, которые реализуют импортозамещение, могут получить субсидирование части процентной ставки по кредитам, говорится в Telegram-канале регионального мининвеста."С 25 апреля подмосковные инвесторы и МСП, реализующие импортозамещающие проекты, смогут субсидировать часть процентной ставки по кредитам. Ставка не будет превышать 10%, а для инвесторов в отдаленных территориях — 9%. Период действия льготного процента — три года", - сказано в сообщении.Для предоставления льготы инвесторы и бизнесмены могут обратиться в один из 13 банков, с которыми министерство заключило соглашения, добавили в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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экономика, московская область (подмосковье)
16:25 18.04.2022
 

В Подмосковье стартует субсидирование процентной ставки по кредитам бизнесу

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Московской области с 25 апреля инвесторы и МСП, которые реализуют импортозамещение, могут получить субсидирование части процентной ставки по кредитам, говорится в Telegram-канале регионального мининвеста.
"С 25 апреля подмосковные инвесторы и МСП, реализующие импортозамещающие проекты, смогут субсидировать часть процентной ставки по кредитам. Ставка не будет превышать 10%, а для инвесторов в отдаленных территориях — 9%. Период действия льготного процента — три года", - сказано в сообщении.
Для предоставления льготы инвесторы и бизнесмены могут обратиться в один из 13 банков, с которыми министерство заключило соглашения, добавили в сообщении.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 12:18Новости Подмосковья
Логистические компании Подмосковья смогут получить субсидии по кредитам
 
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