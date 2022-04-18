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Бизнес Подмосковья поддержат субсидированием кредитов

Бизнес Подмосковья поддержат субсидированием кредитов - РИА Новости, 18.04.2022

Бизнес Подмосковья поддержат субсидированием кредитов

Правительство Московской области анонсировало еще одну меру поддержки предпринимателей: представители малого и среднего бизнеса, занимающиеся проектами в сфере... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:49

2022-04-18T19:49

2022-04-18T19:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Правительство Московской области анонсировало еще одну меру поддержки предпринимателей: представители малого и среднего бизнеса, занимающиеся проектами в сфере импортозамещения, смогут субсидировать часть процентной ставки по кредитам. Об этом сообщил телеканал "360".Поддержка предпринимателей является одним из приоритетов правительства МО, заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева."Так, для стимулирования проектов в сфере импортозамещения регион субсидирует подмосковным инвесторам и компаниям малого и среднего предпринимательства часть процентной ставки по кредитам — на эти цели выделено 250 миллионов рублей. В результате для заемщиков ставка не будет превышать 10%, а для отдаленных территорий — 9%", – рассказала она.Субсидия будет доступна компаниям, которые разрабатывают проекты нового строительства и модернизации действующих предприятий. Льготное финансирование получат предприниматели в сферах обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, туризма, общепита, гостиничного бизнеса, а также в области информации и связи.Чтобы получить субсидии, предпринимателям нужно обратиться в один из 13 банков, с которыми заключил соглашение мининвест. Программа вступит в силу 25 апреля. Период действия льготного процента — три года.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)