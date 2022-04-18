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Более 40 тысяч воронежцев приняли участие в первом за два года субботнике - РИА Новости, 18.04.2022
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Воронежская область
https://ria.ru/20220418/subbotnik-1784079235.html
Более 40 тысяч воронежцев приняли участие в первом за два года субботнике
Более 40 тысяч воронежцев приняли участие в первом за два года субботнике - РИА Новости, 18.04.2022
Более 40 тысяч воронежцев приняли участие в первом за два года субботнике
Депутаты Воронежской областной думы вместе с более чем 40 тысячами воронежцев приняли участие в первом за два года общегородском субботнике, говорится в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:07
2022-04-18T13:30
воронежская область
общество
владимир нетесов
воронежская область
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы вместе с более чем 40 тысячами воронежцев приняли участие в первом за два года общегородском субботнике, говорится в сообщении заксобрания.Апрельские мероприятия по благоустройству населенных пунктов в Воронежской области проходят традиционно, но в предыдущие два года в областном центре из-за пандемии коронавируса массовые субботники не проводились."Всего в мероприятиях общегородского субботника приняли участие более 40 тысяч воронежцев, хотя изначально заявки были поданы от 35,6 тысячи человек. В результате было убрано и благоустроено более 457 гектаров различных общественных территорий, вывезено 4775 кубометров мусора. Кроме того, было ликвидировано 7 несанкционированных свалок, высажено 245 новых саженцев, выполнено текущее благоустройство 22 памятных и мемориальных мест, 11 кладбищ", - говорится в сообщении.Вместе с жителями областного центра на уборку подшефной территории в парке Патриотов вышли депутаты Воронежской областной думы."Исторически сложилось, что территория у Музея-диорамы – это не только одно из самых любимых мест отдыха жителей Левобережного района, но и зона ответственности Воронежской областной думы. Депутатский корпус уже много лет поддерживает здесь порядок на весенних субботниках. Это и общественный запрос, и человеческое желание, и наш вклад в месячник благоустройства, который стартовал в Воронежской области. Здесь вместе трудятся и парламентарии, и общественники, и волонтеры, и трудовые коллективы, и студенты. Это мероприятие не для галочки, все объединились от чистого сердца", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, депутаты областного законодательного собрания уже с начала месяца работают в своих округах и принимают участие в организации субботников, уборке общественных пространств, озеленении различных территорий.Нетёсов отметил, что в преддверии Дня Победы особое внимание будет уделено благоустройству территорий кладбищ, воинских захоронений, мемориальных комплексов и обелисков."Депутаты регионального парламента принимают непосредственное участие в мероприятиях по уходу и восстановлению памятных мест Великой Отечественной войны. Особенно важно сегодня заниматься благоустройством объектов, связанных с подвигом тыла и фронта в годы Великой Отечественной войны, и захоронений участников сражений, за которыми по разным причинам не могут ухаживать родственники", – сказал Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20220203/obrazovanie-1770910870.html
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общество, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума
13:07 18.04.2022 (обновлено: 13:30 18.04.2022)
 
Более 40 тысяч воронежцев приняли участие в первом за два года субботнике

Более 40 тысяч воронежцев приняли участие в первом за два года субботнике

© Фото пресс-службы Воронежской областной думыБолее 40 тыс воронежцев приняли участие в субботнике
Более 40 тыс воронежцев приняли участие в субботнике
© Фото пресс-службы Воронежской областной думы
Более 40 тыс воронежцев приняли участие в субботнике
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы вместе с более чем 40 тысячами воронежцев приняли участие в первом за два года общегородском субботнике, говорится в сообщении заксобрания.
Апрельские мероприятия по благоустройству населенных пунктов в Воронежской области проходят традиционно, но в предыдущие два года в областном центре из-за пандемии коронавируса массовые субботники не проводились.
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"Всего в мероприятиях общегородского субботника приняли участие более 40 тысяч воронежцев, хотя изначально заявки были поданы от 35,6 тысячи человек. В результате было убрано и благоустроено более 457 гектаров различных общественных территорий, вывезено 4775 кубометров мусора. Кроме того, было ликвидировано 7 несанкционированных свалок, высажено 245 новых саженцев, выполнено текущее благоустройство 22 памятных и мемориальных мест, 11 кладбищ", - говорится в сообщении.
Вместе с жителями областного центра на уборку подшефной территории в парке Патриотов вышли депутаты Воронежской областной думы.
"Исторически сложилось, что территория у Музея-диорамы – это не только одно из самых любимых мест отдыха жителей Левобережного района, но и зона ответственности Воронежской областной думы. Депутатский корпус уже много лет поддерживает здесь порядок на весенних субботниках. Это и общественный запрос, и человеческое желание, и наш вклад в месячник благоустройства, который стартовал в Воронежской области. Здесь вместе трудятся и парламентарии, и общественники, и волонтеры, и трудовые коллективы, и студенты. Это мероприятие не для галочки, все объединились от чистого сердца", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
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По его словам, депутаты областного законодательного собрания уже с начала месяца работают в своих округах и принимают участие в организации субботников, уборке общественных пространств, озеленении различных территорий.
Нетёсов отметил, что в преддверии Дня Победы особое внимание будет уделено благоустройству территорий кладбищ, воинских захоронений, мемориальных комплексов и обелисков.
"Депутаты регионального парламента принимают непосредственное участие в мероприятиях по уходу и восстановлению памятных мест Великой Отечественной войны. Особенно важно сегодня заниматься благоустройством объектов, связанных с подвигом тыла и фронта в годы Великой Отечественной войны, и захоронений участников сражений, за которыми по разным причинам не могут ухаживать родственники", – сказал Владимир Нетёсов.
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