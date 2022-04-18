https://ria.ru/20220418/stroitelstvo-1784049004.html

Строительство первой орбитальной станции КНР "Тяньгун" завершат в октябре

Строительство первой орбитальной станции КНР "Тяньгун" завершат в октябре - РИА Новости, 18.04.2022

Строительство первой орбитальной станции КНР "Тяньгун" завершат в октябре

Строительство первой китайской орбитальной станции "Тяньгун" ("Небесный дворец") будет завершено в октябре. Точный график строительства огласили представители... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:08

2022-04-18T11:08

2022-04-18T11:09

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МОСКВА, 18 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Строительство первой китайской орбитальной станции "Тяньгун" ("Небесный дворец") будет завершено в октябре. Точный график строительства огласили представители программы пилотируемых полетов КНР 18 апреля.В июне на орбиту с шестимесячной миссией будет отправлен корабль "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами на борту. Они поселятся в основном модуле станции и будут координировать стыковку еще двух модулей. Модуль "Вэньтянь" ("Вопросы к небу") стыкуют в июле, а модуль "Мэнтянь" ("Мечты о небе") – в октябре. Тем самым будет завершено строительство первой китайской космостанции. Затем начнется полная отладка всего оборудования, которой займется экипаж миссии "Шэньчжоу-15".Строительство китайской орбитальной станции будет завершено в рекордные сроки: за менее чем два года. "Строительные работы" на орбите стартовали 29 апреля 2021 года, когда Китай запустил в космос базовый модуль орбитальной станции. Он стал самым тяжелым из космических аппаратов КНР: его масса составляет 22,5 тонны. Находящийся на высоте около 390 километров модуль насчитывает пять стыковочных люков: по два для космических лабораторий и пилотируемых кораблей и один – для космических грузовиков.Со списанием МКС китайская "Тяньгун" станет единственной станцией на орбите Земли. Именно на ее базе продолжится международное сотрудничество в космосе. Опубликованная в январе 2022 года "Белая книга" о китайской космической программе подчеркивает, что основной принцип работы "Небесного дворца" будет такой же, что и у китайской экономики, а именно – "двойная циркуляция", которая предполагает опору на собственные силы при сохранении открытости к сотрудничеству с зарубежными партнерами.

https://ria.ru/20220322/asteroid-1779403537.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай