11:08 18.04.2022 (обновлено: 11:09 18.04.2022)
Строительство первой орбитальной станции КНР "Тяньгун" завершат в октябре
© AP Photo / Color China Photo Тестирование модуля первой китайской космической станции "Тяньгун-1" в Центре запуска спутников Цзюцюань в провинции Ганьсу, Китай
© AP Photo / Color China Photo
МОСКВА, 18 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Строительство первой китайской орбитальной станции "Тяньгун" ("Небесный дворец") будет завершено в октябре. Точный график строительства огласили представители программы пилотируемых полетов КНР 18 апреля.
В июне на орбиту с шестимесячной миссией будет отправлен корабль "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами на борту. Они поселятся в основном модуле станции и будут координировать стыковку еще двух модулей. Модуль "Вэньтянь" ("Вопросы к небу") стыкуют в июле, а модуль "Мэнтянь" ("Мечты о небе") – в октябре. Тем самым будет завершено строительство первой китайской космостанции. Затем начнется полная отладка всего оборудования, которой займется экипаж миссии "Шэньчжоу-15".
Строительство китайской орбитальной станции будет завершено в рекордные сроки: за менее чем два года. "Строительные работы" на орбите стартовали 29 апреля 2021 года, когда Китай запустил в космос базовый модуль орбитальной станции. Он стал самым тяжелым из космических аппаратов КНР: его масса составляет 22,5 тонны. Находящийся на высоте около 390 километров модуль насчитывает пять стыковочных люков: по два для космических лабораторий и пилотируемых кораблей и один – для космических грузовиков.
Со списанием МКС китайская "Тяньгун" станет единственной станцией на орбите Земли. Именно на ее базе продолжится международное сотрудничество в космосе. Опубликованная в январе 2022 года "Белая книга" о китайской космической программе подчеркивает, что основной принцип работы "Небесного дворца" будет такой же, что и у китайской экономики, а именно – "двойная циркуляция", которая предполагает опору на собственные силы при сохранении открытости к сотрудничеству с зарубежными партнерами.