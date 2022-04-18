В Белоруссии выпустили валидационную серию вакцины "Спутник Лайт"
Валидационная серия "Спутника Лайт", выпущенная в Белоруссии, отправлена на контроль
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке флакон с вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский работник держит в руке флакон с вакциной "Спутник Лайт". Архивное фото
МИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Белоруссии выпущена валидационная серия вакцины "Спутник Лайт", она отправлена на контроль качества в Россию, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
"Сегодня министр здравоохранения продемонстрировал президенту вакцину "Спутник Лайт" белорусского производства. Четырнадцатого апреля была выпущена валидационная серия вакцины, а 15 апреля эта серия была отправлена на контроль качества в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Россию", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Согласно сообщению, глава минздрава Белоруссии "Дмитрий Пиневич рассказал (президенту Белоруссии - ред.) Александру Лукашенко, что на предприятии "Белмедпрепараты" выполнен очередной этап по реализации совместного белорусско-российского проекта по выпуску вакцины "Спутник Лайт" против инфекции COVID-19 по полному циклу".
Белорусское предприятие "Белмедпрепараты" с прошлого года производит "Спутник V", а 14 апреля 2021 года минздрав одобрил его применение на территории Белоруссии. В стране вакцина пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Минск запланировал запуск проекта по организации производства российской вакцины "Спутник V" в республике по полному циклу.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что вакцина "Спутник V", произведенная в республике по полному циклу, поступит в гражданский оборот летом 2022 года, объем выпуска составит около 10 миллионов доз в год. Генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев позже уточнил, что уже летом в Белоруссии может начаться производство вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" для населения. При этом Белоруссия заинтересована в расширении перечня производимых на своей территории российских вакцин от коронавируса, говорил министр здравоохранения республики Пиневич.