https://ria.ru/20220418/sputnik-1784080387.html

В Белоруссии выпустили валидационную серию вакцины "Спутник Лайт"

В Белоруссии выпустили валидационную серию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 18.04.2022

В Белоруссии выпустили валидационную серию вакцины "Спутник Лайт"

В Белоруссии выпущена валидационная серия вакцины "Спутник Лайт", она отправлена на контроль качества в Россию, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:08

2022-04-18T13:08

2022-04-18T13:08

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

белоруссия

россия

вакцина "спутник лайт"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759670646_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_32f3f176c597dce8df61a5c02cfc721a.jpg

МИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Белоруссии выпущена валидационная серия вакцины "Спутник Лайт", она отправлена на контроль качества в Россию, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики."Сегодня министр здравоохранения продемонстрировал президенту вакцину "Спутник Лайт" белорусского производства. Четырнадцатого апреля была выпущена валидационная серия вакцины, а 15 апреля эта серия была отправлена на контроль качества в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Россию", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Согласно сообщению, глава минздрава Белоруссии "Дмитрий Пиневич рассказал (президенту Белоруссии - ред.) Александру Лукашенко, что на предприятии "Белмедпрепараты" выполнен очередной этап по реализации совместного белорусско-российского проекта по выпуску вакцины "Спутник Лайт" против инфекции COVID-19 по полному циклу".Белорусское предприятие "Белмедпрепараты" с прошлого года производит "Спутник V", а 14 апреля 2021 года минздрав одобрил его применение на территории Белоруссии. В стране вакцина пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Минск запланировал запуск проекта по организации производства российской вакцины "Спутник V" в республике по полному циклу.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что вакцина "Спутник V", произведенная в республике по полному циклу, поступит в гражданский оборот летом 2022 года, объем выпуска составит около 10 миллионов доз в год. Генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев позже уточнил, что уже летом в Белоруссии может начаться производство вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" для населения. При этом Белоруссия заинтересована в расширении перечня производимых на своей территории российских вакцин от коронавируса, говорил министр здравоохранения республики Пиневич.

https://ria.ru/20211223/sputnik-1765043885.html

https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783301037.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, белоруссия, россия, вакцина "спутник лайт"