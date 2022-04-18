https://ria.ru/20220418/sotskontrakt-1784037254.html

Липецкие власти готовы удвоить размер социального контракта

Липецкие власти готовы удвоить размер социального контракта - РИА Новости, 18.04.2022

Липецкие власти готовы удвоить размер социального контракта

Власти Липецкой области готовы удвоить размер социального контракта, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:21

2022-04-18T10:21

2022-04-18T10:21

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области готовы удвоить размер социального контракта, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор принял участие в заседании Совета при полпреде президента в Центральном федеральном округе, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.Артамонов высказался, в частности, за необходимость повышения уровнядоходов. Для этого в регионе есть механизмы, например социальный контракт. На развитие подсобного хозяйства семьи могут получить 250 тысяч рублей."Мы готовы удвоить эту помощь – к существующим двумстам пятидесяти тысячам рублей соцконтракта многодетным семьям добавлять ещё двести пятьдесят тысяч, чтобы они могли развивать подсобное хозяйство, производить продукцию и реализовывать ее. Цепочки сбыта для этой категории мы сейчас прорабатываем", – сказал Артамонов.Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (или малоимущим одиноко проживающим гражданином) и органом социальной защиты населения. Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные средства, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.Ранее Артамонов сообщал, то в этом году в Липецкой области планируется выделить на финансирование социальных контрактов 713 миллионов рублей, что на 70 миллионов больше чем в 2021 году.

https://ria.ru/20220414/posobiya-1783601107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов