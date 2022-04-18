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Липецкие власти готовы удвоить размер социального контракта - РИА Новости, 18.04.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220418/sotskontrakt-1784037254.html
Липецкие власти готовы удвоить размер социального контракта
Липецкие власти готовы удвоить размер социального контракта - РИА Новости, 18.04.2022
Липецкие власти готовы удвоить размер социального контракта
Власти Липецкой области готовы удвоить размер социального контракта, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:21
2022-04-18T10:21
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области готовы удвоить размер социального контракта, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор принял участие в заседании Совета при полпреде президента в Центральном федеральном округе, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.Артамонов высказался, в частности, за необходимость повышения уровнядоходов. Для этого в регионе есть механизмы, например социальный контракт. На развитие подсобного хозяйства семьи могут получить 250 тысяч рублей."Мы готовы удвоить эту помощь – к существующим двумстам пятидесяти тысячам рублей соцконтракта многодетным семьям добавлять ещё двести пятьдесят тысяч, чтобы они могли развивать подсобное хозяйство, производить продукцию и реализовывать ее. Цепочки сбыта для этой категории мы сейчас прорабатываем", – сказал Артамонов.Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (или малоимущим одиноко проживающим гражданином) и органом социальной защиты населения. Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные средства, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.Ранее Артамонов сообщал, то в этом году в Липецкой области планируется выделить на финансирование социальных контрактов 713 миллионов рублей, что на 70 миллионов больше чем в 2021 году.
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игорь артамонов
10:21 18.04.2022
 

Липецкие власти готовы удвоить размер социального контракта

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области готовы удвоить размер социального контракта, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор принял участие в заседании Совета при полпреде президента в Центральном федеральном округе, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.
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Артамонов высказался, в частности, за необходимость повышения уровнядоходов. Для этого в регионе есть механизмы, например социальный контракт. На развитие подсобного хозяйства семьи могут получить 250 тысяч рублей.
"Мы готовы удвоить эту помощь – к существующим двумстам пятидесяти тысячам рублей соцконтракта многодетным семьям добавлять ещё двести пятьдесят тысяч, чтобы они могли развивать подсобное хозяйство, производить продукцию и реализовывать ее. Цепочки сбыта для этой категории мы сейчас прорабатываем", – сказал Артамонов.
Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (или малоимущим одиноко проживающим гражданином) и органом социальной защиты населения. Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные средства, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.
Ранее Артамонов сообщал, то в этом году в Липецкой области планируется выделить на финансирование социальных контрактов 713 миллионов рублей, что на 70 миллионов больше чем в 2021 году.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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