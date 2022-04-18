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На Камчатке стая собак покусала девятилетнюю девочку
На Камчатке стая собак покусала девятилетнюю девочку - РИА Новости, 18.04.2022
На Камчатке стая собак покусала девятилетнюю девочку
Девятилетняя девочка на Камчатке пострадала из-за нападения стаи бродячих собак, ребенок с ранами попал в больницу, сообщили в следственном управлении СК РФ по... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T07:23
2022-04-18T07:23
2022-04-18T07:23
происшествия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр - РИА Новости. Девятилетняя девочка на Камчатке пострадала из-за нападения стаи бродячих собак, ребенок с ранами попал в больницу, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.Сейчас врачи краевой больницы оказывают ребенку помощь, тяжесть травм еще устанавливается, добавили в камчатской краевой прокуратуре.По данным следственного управления, животных отогнали очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
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происшествия, камчатский край
На Камчатке стая собак покусала девятилетнюю девочку
На Камчатке стая собак покусала девятилетнюю девочку, она в больнице
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр - РИА Новости. Девятилетняя девочка на Камчатке пострадала из-за нападения стаи бродячих собак, ребенок с ранами попал в больницу, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.
"По версии следствия, в дневное время 18 апреля девятилетняя девочка возвращалась домой из школы, расположенной по улице Рябиковская города Петропавловска-Камчатского, когда на нее напала стая бесхозных собак и причинила рвано-укушенные раны различных частей тела", - говорится в сообщении.
Сейчас врачи краевой больницы оказывают ребенку помощь, тяжесть травм еще устанавливается, добавили в камчатской краевой прокуратуре.
По данным следственного управления, животных отогнали очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.