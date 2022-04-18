https://ria.ru/20220418/sobaki-1784019708.html

На Камчатке стая собак покусала девятилетнюю девочку

На Камчатке стая собак покусала девятилетнюю девочку - РИА Новости, 18.04.2022

На Камчатке стая собак покусала девятилетнюю девочку

Девятилетняя девочка на Камчатке пострадала из-за нападения стаи бродячих собак, ребенок с ранами попал в больницу, сообщили в следственном управлении СК РФ по... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T07:23

2022-04-18T07:23

2022-04-18T07:23

происшествия

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр - РИА Новости. Девятилетняя девочка на Камчатке пострадала из-за нападения стаи бродячих собак, ребенок с ранами попал в больницу, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.Сейчас врачи краевой больницы оказывают ребенку помощь, тяжесть травм еще устанавливается, добавили в камчатской краевой прокуратуре.По данным следственного управления, животных отогнали очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

https://ria.ru/20220407/napadenie-1782201979.html

камчатский край

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2022

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происшествия, камчатский край