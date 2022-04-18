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Шахназаров высказался о "культуре отмены" в отношении России - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220418/shakhnazarov-1784200915.html
Шахназаров высказался о "культуре отмены" в отношении России
Шахназаров высказался о "культуре отмены" в отношении России - РИА Новости, 18.04.2022
Шахназаров высказался о "культуре отмены" в отношении России
Текущее непростое время, когда российских деятелей культуры не принимают за рубежом, может стать периодом возврата к себе и развития русской культуры, а... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T22:43
2022-04-18T22:43
культура
россия
в мире
новости культуры
карен шахназаров
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Текущее непростое время, когда российских деятелей культуры не принимают за рубежом, может стать периодом возврата к себе и развития русской культуры, а международное взаимодействие восстановится, сообщил режиссер Карен Шахназаров на творческой встрече в Центральном доме литераторов."Я думаю, мы во многом за последние 30 лет потеряли национальную самобытность. Я думаю, это большие проблемы. Может, этот период - это возврат к себе. Думаю, да, надо этим воспользоваться, потому что, честно говоря, то, что последние 30 лет я наблюдаю - Россия все меньше напоминает Россию, а что-то непонятно что, поэтому, мне кажется, что это, наоборот, очень хорошее время именно для развития культуры", - сказал Шахназаров.Он пояснил, что всплеск советской культуры был в 20-ые-40-ые годы, когда она была в полной изоляции, и "вспомните, какие писатели были, с ума сойти, невероятные". По его словам, не стоит переживать из-за отмены выступлений российских деятелей культуры за рубежом."Меня это не пугает. Но я думаю, что это все непростое время. А когда оно было простое? На моей памяти уже жизнь прошла, и всякие были времена, поэтому я думаю, что этот период пройдёт, и все равно мир будет взаимодействовать, с этим ничего не поделаешь. Поэтому я к этому спокойно отношусь. И я думаю, не следует бояться", - объяснил Шахназаров.В то же время, он поделился, что сейчас всем деятелям культуры нужно быть искренними и высказываться в соответствии со своими взглядами."Я думаю, что художник должен высказываться в соответствии со взглядами, то есть так, как он чувствует, то, что он чувствует. В конечном счете, это всегда интересно. Зачем художник должен существовать? Затем, что он каким-то образом выражает, он умеет выражать те мысли и чаяния, которые в народе возникают. Понятно, что народ - это такое многосложное понятие, но, соответственно, и художники очень разные, поэтому, мне кажется, чем вы более искренние, тем лучше. Я, во всяком случае, думаю, что главный залог не то чтобы успеха, но честного отношения к делу, которым ты занимаешься - это быть искренним", - заключил Шахназаров, отвечая на вопрос, как высказываться художнику, и при этом не "раскалывать" общество.
https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html
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россия, в мире, новости культуры, карен шахназаров
22:43 18.04.2022
 
Шахназаров высказался о "культуре отмены" в отношении России

Шахназаров о "культуре отмены" в отношении России: этот период - возврат к себе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Карен Шахназаров
Режиссер Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Режиссер Карен Шахназаров . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Текущее непростое время, когда российских деятелей культуры не принимают за рубежом, может стать периодом возврата к себе и развития русской культуры, а международное взаимодействие восстановится, сообщил режиссер Карен Шахназаров на творческой встрече в Центральном доме литераторов.
"Я думаю, мы во многом за последние 30 лет потеряли национальную самобытность. Я думаю, это большие проблемы. Может, этот период - это возврат к себе. Думаю, да, надо этим воспользоваться, потому что, честно говоря, то, что последние 30 лет я наблюдаю - Россия все меньше напоминает Россию, а что-то непонятно что, поэтому, мне кажется, что это, наоборот, очень хорошее время именно для развития культуры", - сказал Шахназаров.
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Он пояснил, что всплеск советской культуры был в 20-ые-40-ые годы, когда она была в полной изоляции, и "вспомните, какие писатели были, с ума сойти, невероятные". По его словам, не стоит переживать из-за отмены выступлений российских деятелей культуры за рубежом.
"Меня это не пугает. Но я думаю, что это все непростое время. А когда оно было простое? На моей памяти уже жизнь прошла, и всякие были времена, поэтому я думаю, что этот период пройдёт, и все равно мир будет взаимодействовать, с этим ничего не поделаешь. Поэтому я к этому спокойно отношусь. И я думаю, не следует бояться", - объяснил Шахназаров.
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В то же время, он поделился, что сейчас всем деятелям культуры нужно быть искренними и высказываться в соответствии со своими взглядами.
"Я думаю, что художник должен высказываться в соответствии со взглядами, то есть так, как он чувствует, то, что он чувствует. В конечном счете, это всегда интересно. Зачем художник должен существовать? Затем, что он каким-то образом выражает, он умеет выражать те мысли и чаяния, которые в народе возникают. Понятно, что народ - это такое многосложное понятие, но, соответственно, и художники очень разные, поэтому, мне кажется, чем вы более искренние, тем лучше. Я, во всяком случае, думаю, что главный залог не то чтобы успеха, но честного отношения к делу, которым ты занимаешься - это быть искренним", - заключил Шахназаров, отвечая на вопрос, как высказываться художнику, и при этом не "раскалывать" общество.
 
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