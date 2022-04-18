Рейтинг@Mail.ru
Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784173818.html
Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций
Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций - РИА Новости, 18.04.2022
Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций
Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с коллегой из РФ Михаилом Мишустиным расширение сотрудничества двух стран в условиях экономических санкций Запада,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:48
2022-04-18T19:02
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
в мире
россия
белоруссия
михаил мишустин
роман головченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778104845_0:178:2905:1812_1920x0_80_0_0_36572a962287177cd2ad000d73131b07.jpg
МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с коллегой из РФ Михаилом Мишустиным расширение сотрудничества двух стран в условиях экономических санкций Запада, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства."Состоялся телефонный разговор Романа Головченко с Михаилом Мишустиным. Премьер-министры обсудили актуальные задачи по расширению российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в условиях экономических санкций, введенных недружественными государствами", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале правительства.Отмечается, что основное внимание было уделено реализации совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры и других областях. "Роман Головченко и Михаил Мишустин также обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых президентами Беларуси и России в ходе встречи на космодроме "Восточный" 12 апреля этого года. Стороны еще раз подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220412/zapad-1783138281.html
https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783876363.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778104845_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_76f29a85587b1d41ab8dcf1c4f7d499b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии, в мире, россия, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко
18:48 18.04.2022 (обновлено: 19:02 18.04.2022)
 
Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций

Премьеры Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с коллегой из РФ Михаилом Мишустиным расширение сотрудничества двух стран в условиях экономических санкций Запада, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства.
"Состоялся телефонный разговор Романа Головченко с Михаилом Мишустиным. Премьер-министры обсудили актуальные задачи по расширению российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в условиях экономических санкций, введенных недружественными государствами", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале правительства.
Лукашенко: Досвидос. Мы будем выстраивать свою жизнь сами - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 15:50
Россия и Белоруссия говорят Западу "досвидос", заявил Лукашенко
Отмечается, что основное внимание было уделено реализации совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры и других областях. "Роман Головченко и Михаил Мишустин также обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых президентами Беларуси и России в ходе встречи на космодроме "Восточный" 12 апреля этого года. Стороны еще раз подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 13:25
Telegraph: маневр Мишустина против санкций добавил головной боли Западу
 
Санкции в отношении РоссииСанкции ЕС в отношении БелоруссииВ миреРоссияБелоруссияМихаил МишустинРоман Головченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала