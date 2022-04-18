https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784173818.html

Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций

Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций - РИА Новости, 18.04.2022

Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций

Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с коллегой из РФ Михаилом Мишустиным расширение сотрудничества двух стран в условиях экономических санкций Запада,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:48

2022-04-18T18:48

2022-04-18T19:02

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роман головченко

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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с коллегой из РФ Михаилом Мишустиным расширение сотрудничества двух стран в условиях экономических санкций Запада, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства."Состоялся телефонный разговор Романа Головченко с Михаилом Мишустиным. Премьер-министры обсудили актуальные задачи по расширению российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в условиях экономических санкций, введенных недружественными государствами", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале правительства.Отмечается, что основное внимание было уделено реализации совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры и других областях. "Роман Головченко и Михаил Мишустин также обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых президентами Беларуси и России в ходе встречи на космодроме "Восточный" 12 апреля этого года. Стороны еще раз подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220412/zapad-1783138281.html

https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783876363.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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