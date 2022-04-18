18:48 18.04.2022 (обновлено: 19:02 18.04.2022)
Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций
Премьеры Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи. Архивное фото
МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с коллегой из РФ Михаилом Мишустиным расширение сотрудничества двух стран в условиях экономических санкций Запада, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства.
"Состоялся телефонный разговор Романа Головченко с Михаилом Мишустиным. Премьер-министры обсудили актуальные задачи по расширению российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в условиях экономических санкций, введенных недружественными государствами", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале правительства.
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Отмечается, что основное внимание было уделено реализации совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры и других областях. "Роман Головченко и Михаил Мишустин также обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых президентами Беларуси и России в ходе встречи на космодроме "Восточный" 12 апреля этого года. Стороны еще раз подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.