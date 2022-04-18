https://ria.ru/20220418/samolet-1784156215.html
В ГД хотят разрешить детям и инвалидам бесплатно выбирать места в самолете
В ГД хотят разрешить детям и инвалидам бесплатно выбирать места в самолете - РИА Новости, 18.04.2022
В ГД хотят разрешить детям и инвалидам бесплатно выбирать места в самолете
Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о праве бесплатного выбора мест в самолетах при бронировании билетов для инвалидов и сопровождающих их РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:21
2022-04-18T17:21
2022-04-18T17:35
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о праве бесплатного выбора мест в самолетах при бронировании билетов для инвалидов и сопровождающих их лиц, а также для детей от двух до 12 лет за исключением мест повышенной комфортности, соответствующий документ опубликован в понедельник в думской электронной базе.Изменения предлагается внести в Воздушный кодекс РФ. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект позволит исключить возможность возникновения ситуации, при которой пассажиры с детьми или люди с ограниченными возможностями здоровья полетят раздельно. Инициатива не затрагивает ситуации, если покупка билета и регистрация осуществляется в аэропорту в день вылета и при приобретении билета в последний момент. При этом уточняется, что права других пассажиров ущемляться не будут, так как выбор происходит из свободных мест.Авторы инициативы пояснили, что в Воздушном кодексе определяется достаточно преференций для лиц с ограниченными возможностями здоровья, однако им не предоставляется стопроцентное право на совместный перелет с сопровождающим их лицом, так как эта норма не закреплена законодательно. "Закрепив законодательно право на выбор мест при бронировании, мы даем прерогативу в выборе мест непосредственно пассажирам, а не авиакомпании, что вполне логично относительно данной категории пассажиров", - подчеркнули депутаты.
https://ria.ru/20211229/samolet-1765845832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф, россия, авиация
17:21 18.04.2022 (обновлено: 17:35 18.04.2022)
В ГД хотят разрешить детям и инвалидам бесплатно выбирать места в самолете
В Госдуме предложили разрешить детям и инвалидам бесплатно выбирать места в самолете
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о праве бесплатного выбора мест в самолетах при бронировании билетов для инвалидов и сопровождающих их лиц, а также для детей от двух до 12 лет за исключением мест повышенной комфортности, соответствующий документ опубликован в понедельник в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в Воздушный кодекс РФ
. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект позволит исключить возможность возникновения ситуации, при которой пассажиры с детьми или люди с ограниченными возможностями здоровья полетят раздельно. Инициатива не затрагивает ситуации, если покупка билета и регистрация осуществляется в аэропорту в день вылета и при приобретении билета в последний момент. При этом уточняется, что права других пассажиров ущемляться не будут, так как выбор происходит из свободных мест.
Авторы инициативы пояснили, что в Воздушном кодексе определяется достаточно преференций для лиц с ограниченными возможностями здоровья, однако им не предоставляется стопроцентное право на совместный перелет с сопровождающим их лицом, так как эта норма не закреплена законодательно. "Закрепив законодательно право на выбор мест при бронировании, мы даем прерогативу в выборе мест непосредственно пассажирам, а не авиакомпании, что вполне логично относительно данной категории пассажиров", - подчеркнули депутаты.