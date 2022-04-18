https://ria.ru/20220418/samolet-1784156215.html

В ГД хотят разрешить детям и инвалидам бесплатно выбирать места в самолете

В ГД хотят разрешить детям и инвалидам бесплатно выбирать места в самолете - РИА Новости, 18.04.2022

В ГД хотят разрешить детям и инвалидам бесплатно выбирать места в самолете

Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о праве бесплатного выбора мест в самолетах при бронировании билетов для инвалидов и сопровождающих их РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:21

2022-04-18T17:21

2022-04-18T17:35

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о праве бесплатного выбора мест в самолетах при бронировании билетов для инвалидов и сопровождающих их лиц, а также для детей от двух до 12 лет за исключением мест повышенной комфортности, соответствующий документ опубликован в понедельник в думской электронной базе.Изменения предлагается внести в Воздушный кодекс РФ. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект позволит исключить возможность возникновения ситуации, при которой пассажиры с детьми или люди с ограниченными возможностями здоровья полетят раздельно. Инициатива не затрагивает ситуации, если покупка билета и регистрация осуществляется в аэропорту в день вылета и при приобретении билета в последний момент. При этом уточняется, что права других пассажиров ущемляться не будут, так как выбор происходит из свободных мест.Авторы инициативы пояснили, что в Воздушном кодексе определяется достаточно преференций для лиц с ограниченными возможностями здоровья, однако им не предоставляется стопроцентное право на совместный перелет с сопровождающим их лицом, так как эта норма не закреплена законодательно. "Закрепив законодательно право на выбор мест при бронировании, мы даем прерогативу в выборе мест непосредственно пассажирам, а не авиакомпании, что вполне логично относительно данной категории пассажиров", - подчеркнули депутаты.

https://ria.ru/20211229/samolet-1765845832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, россия, авиация