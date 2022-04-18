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Российские ученые научились выявлять болезни почек по капле крови

Российские ученые научились выявлять болезни почек по капле крови - РИА Новости, 18.04.2022

Российские ученые научились выявлять болезни почек по капле крови

Ученые Самарского университета научились по одной капле крови диагностировать нарушения функции почек. Для этого они использовали современные технологии... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:00

2022-04-18T09:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ученые Самарского университета научились по одной капле крови диагностировать нарушения функции почек. Для этого они использовали современные технологии спектроскопии и нейросетевые математические модели. Авторы ожидают, что их разработка ляжет в основу доступного метода для практической медицины. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Biomedical Optics Express.В современной медицинской практике анализ крови остается одним из наиболее доступных и распространенных методов первичной клинической диагностики. Известно, что можно значительно расширить возможности анализа, если перейти от отдельных показателей или их совокупности к рассмотрению сразу всего комплекса изменений компонентного состава крови.Такую возможность предоставляет поверхностно-усиленная рамановская спектроскопия, отметил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета им. Королева Иван Братченко."При взаимодействии света с образцом крови меняется энергия фотонов. Отслеживая эти изменения энергии, можно определить химический состав исследуемого образца. Применение продвинутого математического аппарата на основе нейросетей помогает найти зависимости между оптическим сигналом и химическим составом крови. Это позволяет с высокой степенью точности определить наличие заболевания и оценить тяжесть течения болезни", — рассказал он.Новый метод, разработанный учеными Самарского университета им. Королева и Самарского государственного медицинского университета, по мнению авторов, сделает анализы более доступными и повысит качество медицинской помощи пациентам.Новый метод был апробирован на образцах плазмы крови больных с хронической болезнью почек и с высокой степенью точности показал угнетение функции этого органа, отмечают авторы.Следующим шагом станут широкие клинические испытания предложенного метода. В первую очередь, планируется расширить его применение на выявление сердечно-сосудистых патологий, оценку тяжести развития диабета и других социальных заболеваний.Работа была поддержана грантом РНФ №21-75-10097.

https://ria.ru/20210927/bfu-1751586164.html

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