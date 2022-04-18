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Российские ученые научились выявлять болезни почек по капле крови - РИА Новости, 18.04.2022
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Наука
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Российские ученые научились выявлять болезни почек по капле крови
Российские ученые научились выявлять болезни почек по капле крови - РИА Новости, 18.04.2022
Российские ученые научились выявлять болезни почек по капле крови
Ученые Самарского университета научились по одной капле крови диагностировать нарушения функции почек. Для этого они использовали современные технологии... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:00
2022-04-18T09:00
наука
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ученые Самарского университета научились по одной капле крови диагностировать нарушения функции почек. Для этого они использовали современные технологии спектроскопии и нейросетевые математические модели. Авторы ожидают, что их разработка ляжет в основу доступного метода для практической медицины. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Biomedical Optics Express.В современной медицинской практике анализ крови остается одним из наиболее доступных и распространенных методов первичной клинической диагностики. Известно, что можно значительно расширить возможности анализа, если перейти от отдельных показателей или их совокупности к рассмотрению сразу всего комплекса изменений компонентного состава крови.Такую возможность предоставляет поверхностно-усиленная рамановская спектроскопия, отметил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета им. Королева Иван Братченко."При взаимодействии света с образцом крови меняется энергия фотонов. Отслеживая эти изменения энергии, можно определить химический состав исследуемого образца. Применение продвинутого математического аппарата на основе нейросетей помогает найти зависимости между оптическим сигналом и химическим составом крови. Это позволяет с высокой степенью точности определить наличие заболевания и оценить тяжесть течения болезни", — рассказал он.Новый метод, разработанный учеными Самарского университета им. Королева и Самарского государственного медицинского университета, по мнению авторов, сделает анализы более доступными и повысит качество медицинской помощи пациентам.Новый метод был апробирован на образцах плазмы крови больных с хронической болезнью почек и с высокой степенью точности показал угнетение функции этого органа, отмечают авторы.Следующим шагом станут широкие клинические испытания предложенного метода. В первую очередь, планируется расширить его применение на выявление сердечно-сосудистых патологий, оценку тяжести развития диабета и других социальных заболеваний.Работа была поддержана грантом РНФ №21-75-10097.
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навигатор абитуриента, университетская наука, самара, россия, самарский университет, кровь
09:00 18.04.2022
 

Российские ученые научились выявлять болезни почек по капле крови

© Фото : Егор Сизов, пресс-служба Самарского университетаЭкспериментальный прибор для спектроскопии крови в НИЛ-96
Экспериментальный прибор для спектроскопии крови в НИЛ-96 - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Егор Сизов, пресс-служба Самарского университета
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ученые Самарского университета научились по одной капле крови диагностировать нарушения функции почек. Для этого они использовали современные технологии спектроскопии и нейросетевые математические модели. Авторы ожидают, что их разработка ляжет в основу доступного метода для практической медицины. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Biomedical Optics Express.
В современной медицинской практике анализ крови остается одним из наиболее доступных и распространенных методов первичной клинической диагностики. Известно, что можно значительно расширить возможности анализа, если перейти от отдельных показателей или их совокупности к рассмотрению сразу всего комплекса изменений компонентного состава крови.
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Такую возможность предоставляет поверхностно-усиленная рамановская спектроскопия, отметил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета им. Королева Иван Братченко.
"При взаимодействии света с образцом крови меняется энергия фотонов. Отслеживая эти изменения энергии, можно определить химический состав исследуемого образца. Применение продвинутого математического аппарата на основе нейросетей помогает найти зависимости между оптическим сигналом и химическим составом крови. Это позволяет с высокой степенью точности определить наличие заболевания и оценить тяжесть течения болезни", — рассказал он.
Новый метод, разработанный учеными Самарского университета им. Королева и Самарского государственного медицинского университета, по мнению авторов, сделает анализы более доступными и повысит качество медицинской помощи пациентам.

"Мы использовали новую методику усиления оптического сигнала на основе эффекта плазмонного резонанса, который наблюдается при применении наночастиц благородных металлов. В сравнении со стандартными средствами диагностики наш подход не требует сложной подготовки образцов и применения дополнительных химических реагентов. Это делает анализ точнее и в разы дешевле зарубежных аналогов", — объяснил Братченко.

Новый метод был апробирован на образцах плазмы крови больных с хронической болезнью почек и с высокой степенью точности показал угнетение функции этого органа, отмечают авторы.
© Фото : Анна Линник, пресс-служба Самарского университетаНаучно-исследовательская лаборатория "Фотоника" (НИЛ-96)
Научно-исследовательская лаборатория Фотоника (НИЛ-96)
1 из 4
Научно-исследовательская лаборатория "Фотоника" (НИЛ-96)
© Фото : Анна Линник, пресс-служба Самарского университета
© Фото : Егор Сизов, пресс-служба Самарского университетаЭкспериментальный прибор для спектроскопии крови в НИЛ-96
Экспериментальный прибор для спектроскопии крови в НИЛ-96
2 из 4
Экспериментальный прибор для спектроскопии крови в НИЛ-96
© Фото : Егор Сизов, пресс-служба Самарского университета
© Фото : Егор Сизов, пресс-служба Самарского университетаЭкспериментальный прибор для спектроскопии крови в НИЛ-96
Экспериментальный прибор для спектроскопии крови в НИЛ-96
3 из 4
Экспериментальный прибор для спектроскопии крови в НИЛ-96
© Фото : Егор Сизов, пресс-служба Самарского университета
© Фото : Анастасия Короткова, пресс-служба Самарского университетаИван Братченко, работа с прибором для спектроскопии крови
Иван Братченко, работа с прибором для спектроскопии крови
4 из 4
Иван Братченко, работа с прибором для спектроскопии крови
© Фото : Анастасия Короткова, пресс-служба Самарского университета
1 из 4
Научно-исследовательская лаборатория "Фотоника" (НИЛ-96)
© Фото : Анна Линник, пресс-служба Самарского университета
2 из 4
Экспериментальный прибор для спектроскопии крови в НИЛ-96
© Фото : Егор Сизов, пресс-служба Самарского университета
3 из 4
Экспериментальный прибор для спектроскопии крови в НИЛ-96
© Фото : Егор Сизов, пресс-служба Самарского университета
4 из 4
Иван Братченко, работа с прибором для спектроскопии крови
© Фото : Анастасия Короткова, пресс-служба Самарского университета
Следующим шагом станут широкие клинические испытания предложенного метода. В первую очередь, планируется расширить его применение на выявление сердечно-сосудистых патологий, оценку тяжести развития диабета и других социальных заболеваний.
Работа была поддержана грантом РНФ №21-75-10097.
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