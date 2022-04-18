https://ria.ru/20220418/raneniya-1784133895.html

Две мирные жительницы пострадали при обстреле Луганского в ДНР

Две мирные жительницы пострадали при обстреле Луганского в ДНР - РИА Новости, 18.04.2022

Две мирные жительницы пострадали при обстреле Луганского в ДНР

Две мирные жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками села Луганское в Петровском районе Донецка, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:00

2022-04-18T16:00

2022-04-18T16:16

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками села Луганское в Петровском районе Донецка, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Применялись артиллерийские системы калибра 122 миллиметра и РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс