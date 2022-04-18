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Две мирные жительницы пострадали при обстреле Луганского в ДНР - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/raneniya-1784133895.html
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Луганского в ДНР
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Луганского в ДНР - РИА Новости, 18.04.2022
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Луганского в ДНР
Две мирные жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками села Луганское в Петровском районе Донецка, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:00
2022-04-18T16:16
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками села Луганское в Петровском районе Донецка, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Применялись артиллерийские системы калибра 122 миллиметра и РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс
16:00 18.04.2022 (обновлено: 16:16 18.04.2022)
 
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Луганского в ДНР

Мэр Донецка Кулемзин: две мирные жительницы пострадали при обстреле Луганского в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками села Луганское в Петровском районе Донецка, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Применялись артиллерийские системы калибра 122 миллиметра и РСЗО "Град".
"В результате обстрела села Луганское Петровского района пострадали две мирные жительницы. Минно-взрывную травму, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и осколочные ранения получила женщина 1935 года рождения. Также минно-взрывную травму и осколочное ранение правой кисти получила женщина 1961 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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