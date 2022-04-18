https://ria.ru/20220418/premiya-1784167140.html

Путин увеличил размер премии имени маршала Жукова в десять раз

Путин увеличил размер премии имени маршала Жукова в десять раз - РИА Новости, 18.04.2022

Путин увеличил размер премии имени маршала Жукова в десять раз

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил размер ежегодной государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова с 300 тысяч рублей... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:10

2022-04-18T18:10

2022-04-18T18:10

георгий жуков

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом увеличил размер ежегодной государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова с 300 тысяч рублей до 3 миллионов рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Внести в положение о государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова и положение о комиссии по государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова... следующие изменения: в положении о государственной премии в пункте 1 в абзаце первом слова "в размере 300000 рублей" заменить словами "в размере 3 млн. рублей", - говорится в документе.Государственная премия имени маршала Жукова присуждается ежегодно с 1996 года за достижения в области военной науки, создание вооружений и военной техники, а также особо значимых произведений литературы и искусства, прославляющих подвиг советского народа и роль выдающихся советских полководцев в Великой Отечественной войне. Традиционно присвоение звания лауреата премии происходит в канун празднования Дня Победы 9 мая.

https://ria.ru/20220325/pamyat-1780095858.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

георгий жуков, россия, владимир путин, общество