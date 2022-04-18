https://ria.ru/20220418/premiya-1784167140.html
Путин увеличил размер премии имени маршала Жукова в десять раз
Путин увеличил размер премии имени маршала Жукова в десять раз - РИА Новости, 18.04.2022
Путин увеличил размер премии имени маршала Жукова в десять раз
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил размер ежегодной государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова с 300 тысяч рублей... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:10
2022-04-18T18:10
2022-04-18T18:10
георгий жуков
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом увеличил размер ежегодной государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова с 300 тысяч рублей до 3 миллионов рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Внести в положение о государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова и положение о комиссии по государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова... следующие изменения: в положении о государственной премии в пункте 1 в абзаце первом слова "в размере 300000 рублей" заменить словами "в размере 3 млн. рублей", - говорится в документе.Государственная премия имени маршала Жукова присуждается ежегодно с 1996 года за достижения в области военной науки, создание вооружений и военной техники, а также особо значимых произведений литературы и искусства, прославляющих подвиг советского народа и роль выдающихся советских полководцев в Великой Отечественной войне. Традиционно присвоение звания лауреата премии происходит в канун празднования Дня Победы 9 мая.
https://ria.ru/20220325/pamyat-1780095858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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георгий жуков, россия, владимир путин, общество
Путин увеличил размер премии имени маршала Жукова в десять раз
Путин увеличил размер премии имени маршала Жукова в десять раз, до трех миллионов рублей
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин своим указом
увеличил размер ежегодной государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова с 300 тысяч рублей до 3 миллионов рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Внести в положение о государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова и положение о комиссии по государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова... следующие изменения: в положении о государственной премии в пункте 1 в абзаце первом слова "в размере 300000 рублей" заменить словами "в размере 3 млн. рублей", - говорится в документе.
Государственная премия имени маршала Жукова присуждается ежегодно с 1996 года за достижения в области военной науки, создание вооружений и военной техники, а также особо значимых произведений литературы и искусства, прославляющих подвиг советского народа и роль выдающихся советских полководцев в Великой Отечественной войне. Традиционно присвоение звания лауреата премии происходит в канун празднования Дня Победы 9 мая.