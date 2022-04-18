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В Бурятии рассказали о состоянии пострадавшей из-за отравления газом на ЦКК
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавшей из-за отравления газом на ЦКК - РИА Новости, 18.04.2022
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавшей из-за отравления газом на ЦКК
Сотрудница Селенгинского целлюлозно-картонном комбината (ЦКК) в Бурятии, пострадавшая в результате отравления парами газа, находится в больнице, ее состояние... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T06:26
2022-04-18T06:26
2022-04-18T07:14
происшествия
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Сотрудница Селенгинского целлюлозно-картонном комбината (ЦКК) в Бурятии, пострадавшая в результате отравления парами газа, находится в больнице, ее состояние удовлетворительное, сообщила пресс-служба главы республики.В воскресенье на предприятии погибли пятеро сотрудников. Для разбора ситуации и оказания помощи родственникам пострадавших власти республики создали специальную комиссию. Возбуждено дело по уголовной статье, предусматривающей наказание за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более человек.По данным следствия, на комбинате в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсических веществ ей потребовалась врачебная помощь.
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происшествия, республика бурятия
06:26 18.04.2022 (обновлено: 07:14 18.04.2022)
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавшей из-за отравления газом на ЦКК
Состояние пострадавшей из-за отравления газом на ЦКК в Бурятии удовлетворительное
КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Сотрудница Селенгинского целлюлозно-картонном комбината (ЦКК) в Бурятии, пострадавшая в результате отравления парами газа, находится в больнице, ее состояние удовлетворительное, сообщила пресс-служба главы республики.
"Состояние пациентки, пострадавшей в Селенгинском ЦКК, удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает. Женщина госпитализирована в отделение реанимации Кабанской ЦРБ с учетом нахождения в зоне поражения. Медицинскими работниками оказывается необходимое лечение, в дальнейшем пациентка будет переведена из отделения реанимации в терапевтическое отделение", — говорится в сообщении.
В воскресенье на предприятии погибли пятеро сотрудников. Для разбора ситуации и оказания помощи родственникам пострадавших власти республики создали специальную комиссию. Возбуждено дело по уголовной статье, предусматривающей наказание за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более человек.
По данным следствия, на комбинате в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсических веществ ей потребовалась врачебная помощь.