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Губернатор Подмосковья поручил увеличить посевную площадь на 5-7% - РИА Новости, 18.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220418/posevnaya-1784070441.html
Губернатор Подмосковья поручил увеличить посевную площадь на 5-7%
Губернатор Подмосковья поручил увеличить посевную площадь на 5-7% - РИА Новости, 18.04.2022
Губернатор Подмосковья поручил увеличить посевную площадь на 5-7%
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение в текущем году увеличить посевную площадь на 5-7%. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:36
2022-04-18T12:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение в текущем году увеличить посевную площадь на 5-7%.По словам губернатора, за последние годы посевная площадь на территории региона выросла практически в два раза."Надеюсь, что в этом году мы не только увеличим площадь посевной на 5-7%, но и сумеем обеспечить более высокий урожай", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
12:36 18.04.2022
 

Губернатор Подмосковья поручил увеличить посевную площадь на 5-7%

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение в текущем году увеличить посевную площадь на 5-7%.
По словам губернатора, за последние годы посевная площадь на территории региона выросла практически в два раза.
"Надеюсь, что в этом году мы не только увеличим площадь посевной на 5-7%, но и сумеем обеспечить более высокий урожай", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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