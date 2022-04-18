https://ria.ru/20220418/posevnaya-1784070441.html

Губернатор Подмосковья поручил увеличить посевную площадь на 5-7%

Губернатор Подмосковья поручил увеличить посевную площадь на 5-7% - РИА Новости, 18.04.2022

Губернатор Подмосковья поручил увеличить посевную площадь на 5-7%

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение в текущем году увеличить посевную площадь на 5-7%. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:36

2022-04-18T12:36

2022-04-18T12:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение в текущем году увеличить посевную площадь на 5-7%.По словам губернатора, за последние годы посевная площадь на территории региона выросла практически в два раза."Надеюсь, что в этом году мы не только увеличим площадь посевной на 5-7%, но и сумеем обеспечить более высокий урожай", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.

https://ria.ru/20220317/agrarii-1778697118.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев