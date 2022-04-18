https://ria.ru/20220418/popasnaya-1784167342.html

Жители Попасной рассказали, как украинские военные стреляли по их домам

Жители Попасной рассказали, как украинские военные стреляли по их домам - РИА Новости, 18.04.2022

Жители Попасной рассказали, как украинские военные стреляли по их домам

Украинские военные и представители националистических батальонов в городе Попасная, на окраинах которого продолжаются бои, целенаправленно стреляли по домам... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:13

2022-04-18T18:13

2022-04-18T18:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

попасная

россия

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784171315_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7112d9ccdbc432aef3f40a3190b57d73.jpg

ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Украинские военные и представители националистических батальонов в городе Попасная, на окраинах которого продолжаются бои, целенаправленно стреляли по домам мирных жителей и не давали им эвакуироваться, рассказал журналистам эвакуировавшийся житель города Владимир Долин.Подразделения Народной милиции Луганской народной республики при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации."Танк постоянно ездил по улице украинский и стрелял в каждый дом постоянно, круглосуточно. Вот и ждешь по времени, когда он проедет и опять в твой дом", - рассказал Владимир.Он уточнил, что людям не предоставляли возможность даже эвакуироваться. Житель города Леонид говорит, что в городе очень много домов разрушено.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

попасная

россия

луганская народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Танк постоянно ездил по улицам и стрелял" – жители Попасной о действиях ВСУ Украинские военные и представители националистических батальонов в городе Попасная, на окраинах которого продолжаются бои, целенаправленно стреляли по домам мирных жителей и не давали им эвакуироваться, рассказал журналистам эвакуировавшийся житель города Владимир Долин. 2022-04-18T18:13 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, попасная, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс