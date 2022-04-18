18:13 18.04.2022 (обновлено: 18:46 18.04.2022)
Жители Попасной рассказали, как украинские военные стреляли по их домам
Жители Попасной рассказали, как украинские военные и боевики нацбатов стреляли по их домам
ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Украинские военные и представители националистических батальонов в городе Попасная, на окраинах которого продолжаются бои, целенаправленно стреляли по домам мирных жителей и не давали им эвакуироваться, рассказал журналистам эвакуировавшийся житель города Владимир Долин.
Подразделения Народной милиции Луганской народной республики при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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"Танк постоянно ездил по улице украинский и стрелял в каждый дом постоянно, круглосуточно. Вот и ждешь по времени, когда он проедет и опять в твой дом", - рассказал Владимир.
Он уточнил, что людям не предоставляли возможность даже эвакуироваться. Житель города Леонид говорит, что в городе очень много домов разрушено.
"Попасную всю разбили. Это ужас. Идешь, чтобы коровам есть дать, они (украинские военные - ред.) по нам мины пускают. Несешь, чтобы коров напоить, три-четыре раза обкладывают (обстреливают - ред.), несколько раз падаешь. Полтора месяца в подвале сидели. Они там, где жили в подвалах, они оттуда не стреляли, они стреляли (по позициям Народной милиции ЛНР – ред.) оттуда, где мы жили. Они приходили ночью и напротив наших дворов стреляли", - рассказал местный житель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.