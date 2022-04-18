https://ria.ru/20220418/pokhorony-1784095324.html
"Там погостов много": жители Мариуполя хоронят людей во дворах
"Там погостов много": жители Мариуполя хоронят людей во дворах - РИА Новости, 18.04.2022
"Там погостов много": жители Мариуполя хоронят людей во дворах
В Мариуполе местным жителям приходится хоронить своих близких и соседей прямо во дворах. Кресты и таблички люди делают сами. По словам мариупольцев, количество могил во дворах города растет.
2022-04-18T13:57
2022-04-18T13:57
2022-04-18T13:57
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Там погостов много": жители Мариуполя хоронят людей во дворах
В Мариуполе местным жителям приходится хоронить своих близких и соседей прямо во дворах. Кресты и таблички люди делают сами. По словам мариупольцев, количество могил во дворах города растет.
2022-04-18T13:57
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PT0M47S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, мариуполь
"Там погостов много": жители Мариуполя хоронят людей во дворах
В Мариуполе местным жителям приходится хоронить своих близких и соседей прямо во дворах. Кресты и таблички люди делают сами. По словам мариупольцев, количество могил во дворах города растет.
2022-04-18T13:57
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PT0M47S
"Там погостов много": жители Мариуполя хоронят людей во дворах
В Мариуполе местным жителям приходится хоронить своих близких и соседей прямо во дворах. Кресты и таблички люди делают сами. По словам мариупольцев, количество могил во дворах города растет.