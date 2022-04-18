"Там погостов много": жители Мариуполя хоронят людей во дворах

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В Мариуполе местным жителям приходится хоронить своих близких и соседей прямо во дворах. Кресты и таблички люди делают сами. По словам мариупольцев, количество могил во дворах города растет.