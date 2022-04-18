https://ria.ru/20220418/podmoskove-1784152277.html
Импортозамещение поможет создать в Подмосковье более 7 тысяч рабочих мест
Импортозамещение поможет создать в Подмосковье более 7 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 18.04.2022
Импортозамещение поможет создать в Подмосковье более 7 тысяч рабочих мест
В Московской области создадут более семи тысяч рабочих мест благодаря реализации проектов импортозамещения, говорится на сайте регионального правительства. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:03
2022-04-18T17:03
2022-04-18T17:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
работа
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Московской области создадут более семи тысяч рабочих мест благодаря реализации проектов импортозамещения, говорится на сайте регионального правительства."Более 7,1 тысячи рабочих мест будет создано в Подмосковье в рамках реализации проектов импортозамещения, суммарные инвестиции составят почти 50 миллиардов рублей, сейчас в работе 40 проектов - в сферах машиностроения, химической промышленности, фармакологии, стройматериалов", - сказано в сообщении.В регионе с 25 апреля инвесторы и МСП, которые реализуют импортозамещение, могут получить субсидирование части процентной ставки по кредитам.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), работа