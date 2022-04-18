Рейтинг@Mail.ru
Импортозамещение поможет создать в Подмосковье более 7 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220418/podmoskove-1784152277.html
Импортозамещение поможет создать в Подмосковье более 7 тысяч рабочих мест
Импортозамещение поможет создать в Подмосковье более 7 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 18.04.2022
Импортозамещение поможет создать в Подмосковье более 7 тысяч рабочих мест
В Московской области создадут более семи тысяч рабочих мест благодаря реализации проектов импортозамещения, говорится на сайте регионального правительства. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:03
2022-04-18T17:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c2e30252d941c90c7356b7cf88430d.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Московской области создадут более семи тысяч рабочих мест благодаря реализации проектов импортозамещения, говорится на сайте регионального правительства."Более 7,1 тысячи рабочих мест будет создано в Подмосковье в рамках реализации проектов импортозамещения, суммарные инвестиции составят почти 50 миллиардов рублей, сейчас в работе 40 проектов - в сферах машиностроения, химической промышленности, фармакологии, стройматериалов", - сказано в сообщении.В регионе с 25 апреля инвесторы и МСП, которые реализуют импортозамещение, могут получить субсидирование части процентной ставки по кредитам.
https://ria.ru/20220418/podderzhka-1784083977.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b010cc3c3853eefde0c2c4c9c092135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), работа
17:03 18.04.2022
 

Импортозамещение поможет создать в Подмосковье более 7 тысяч рабочих мест

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Московской области создадут более семи тысяч рабочих мест благодаря реализации проектов импортозамещения, говорится на сайте регионального правительства.
"Более 7,1 тысячи рабочих мест будет создано в Подмосковье в рамках реализации проектов импортозамещения, суммарные инвестиции составят почти 50 миллиардов рублей, сейчас в работе 40 проектов - в сферах машиностроения, химической промышленности, фармакологии, стройматериалов", - сказано в сообщении.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
13:17Новости Подмосковья
В Подмосковье запустили новые меры поддержки для бизнеса
В регионе с 25 апреля инвесторы и МСП, которые реализуют импортозамещение, могут получить субсидирование части процентной ставки по кредитам.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Работа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала