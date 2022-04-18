https://ria.ru/20220418/podmoskove-1784152277.html

Импортозамещение поможет создать в Подмосковье более 7 тысяч рабочих мест

Импортозамещение поможет создать в Подмосковье более 7 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 18.04.2022

Импортозамещение поможет создать в Подмосковье более 7 тысяч рабочих мест

В Московской области создадут более семи тысяч рабочих мест благодаря реализации проектов импортозамещения, говорится на сайте регионального правительства. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:03

2022-04-18T17:03

2022-04-18T17:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

работа

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Московской области создадут более семи тысяч рабочих мест благодаря реализации проектов импортозамещения, говорится на сайте регионального правительства."Более 7,1 тысячи рабочих мест будет создано в Подмосковье в рамках реализации проектов импортозамещения, суммарные инвестиции составят почти 50 миллиардов рублей, сейчас в работе 40 проектов - в сферах машиностроения, химической промышленности, фармакологии, стройматериалов", - сказано в сообщении.В регионе с 25 апреля инвесторы и МСП, которые реализуют импортозамещение, могут получить субсидирование части процентной ставки по кредитам.

https://ria.ru/20220418/podderzhka-1784083977.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), работа