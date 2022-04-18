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В Подмосковье запустили новые меры поддержки для бизнеса - РИА Новости, 18.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220418/podderzhka-1784083977.html
В Подмосковье запустили новые меры поддержки для бизнеса
В Подмосковье запустили новые меры поддержки для бизнеса - РИА Новости, 18.04.2022
В Подмосковье запустили новые меры поддержки для бизнеса
Новые льготы для местного бизнеса, с возможностью отсрочки и рассрочки налогов и получения кредита на выплату зарплат запустили на территории Московской... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:17
2022-04-18T13:17
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Новые льготы для местного бизнеса, с возможностью отсрочки и рассрочки налогов и получения кредита на выплату зарплат запустили на территории Московской области, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Как отметила министр, информация о новых льготах будет направлена адресатам, для которых организована льгота."В регионе было почти 600 предприятий, которые в период пандемии получали льготные кредиты. Это были кредиты на поддержку заработной платы. Если не увольняешь людей, то кредит можно было не погашать. Это был "ФОТ 2.0". Теперь "ФОТ 3.0". Предоставлена отсрочка на погашение этого кредита на полгода. И у нас таких компаний 579. И мы каждый поадресно для этих компаний информацию доведем", - добавила Зиновьева.
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экономика, московская область (подмосковье)
13:17 18.04.2022
 

В Подмосковье запустили новые меры поддержки для бизнеса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Новые льготы для местного бизнеса, с возможностью отсрочки и рассрочки налогов и получения кредита на выплату зарплат запустили на территории Московской области, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
"Отсрочка принята на шесть месяцев. И далее. Налог, который нужно было платить за конец прошлого года и квартал этого года, отсрочен на шесть месяцев. А далее будет еще рассрочка. И ее можно будет погашать по 1/6 в течение еще шести месяцев. Ну то есть практически еще до года. Это 29 приоритетных отраслей", - сказала Зиновьева на заседании правительства региона.
Как отметила министр, информация о новых льготах будет направлена адресатам, для которых организована льгота.
"В регионе было почти 600 предприятий, которые в период пандемии получали льготные кредиты. Это были кредиты на поддержку заработной платы. Если не увольняешь людей, то кредит можно было не погашать. Это был "ФОТ 2.0". Теперь "ФОТ 3.0". Предоставлена отсрочка на погашение этого кредита на полгода. И у нас таких компаний 579. И мы каждый поадресно для этих компаний информацию доведем", - добавила Зиновьева.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 12:57Новости Подмосковья
В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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