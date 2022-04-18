https://ria.ru/20220418/podderzhka-1784083977.html

В Подмосковье запустили новые меры поддержки для бизнеса

В Подмосковье запустили новые меры поддержки для бизнеса - РИА Новости, 18.04.2022

В Подмосковье запустили новые меры поддержки для бизнеса

Новые льготы для местного бизнеса, с возможностью отсрочки и рассрочки налогов и получения кредита на выплату зарплат запустили на территории Московской... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:17

2022-04-18T13:17

2022-04-18T13:17

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Новые льготы для местного бизнеса, с возможностью отсрочки и рассрочки налогов и получения кредита на выплату зарплат запустили на территории Московской области, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Как отметила министр, информация о новых льготах будет направлена адресатам, для которых организована льгота."В регионе было почти 600 предприятий, которые в период пандемии получали льготные кредиты. Это были кредиты на поддержку заработной платы. Если не увольняешь людей, то кредит можно было не погашать. Это был "ФОТ 2.0". Теперь "ФОТ 3.0". Предоставлена отсрочка на погашение этого кредита на полгода. И у нас таких компаний 579. И мы каждый поадресно для этих компаний информацию доведем", - добавила Зиновьева.

https://ria.ru/20220401/kreditovanie-1781262501.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, московская область (подмосковье)