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Предварительный просмотр перформансов не нужен, считает Швыдкой - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220418/performans-1784149825.html
Предварительный просмотр перформансов не нужен, считает Швыдкой
Предварительный просмотр перформансов не нужен, считает Швыдкой - РИА Новости, 18.04.2022
Предварительный просмотр перформансов не нужен, считает Швыдкой
Предварительный просмотр перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания не нужен, в действующем законодательстве достаточно... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:53
2022-04-18T16:53
культура
россия
госдума рф
культура
михаил швыдкой
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Предварительный просмотр перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания не нужен, в действующем законодательстве достаточно норм, которые действенны в отношении нарушения общественных и этических норм, их и нужно применять, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Ранее член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министерству культуры с запросом создания института общественных художественных советов для проверки перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания в период проведения спецоперации РФ на Украине и в условиях информационной войны. Она обратила внимание на скульптуру украинского художника Олега Кулика "Большая Мать", представленную на ярмарке "Арт-Москва", отметив, что работа "высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!"."Сколь бы критически я не относился к непозволительной выходке Олега Кулика на "Арт-Москве", считаю, что предварительный просмотр перформансов нарушает нормы Конституции Российский Федерации. Законодательство позволяет применять меры к тем, кто нарушает нормы и приличия, но предварительный просмотр, мне кажется, невозможен, если мы не будем изменять в целом законодательство Российской Федерации. С моей точки зрения, этого делать не нужно. В действующем законодательстве есть достаточно законов, которые регулируют отношения художественных произведений и общества и которые действенны в отношении нарушения общественных и этических норм. Их и нужно применять", - сказал Швыдкой.
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россия, госдума рф, культура, михаил швыдкой
16:53 18.04.2022
 
Предварительный просмотр перформансов не нужен, считает Швыдкой

Швыдкой: предварительный просмотр перформансов на предмет провокации не нужен

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Предварительный просмотр перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания не нужен, в действующем законодательстве достаточно норм, которые действенны в отношении нарушения общественных и этических норм, их и нужно применять, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Ранее член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министерству культуры с запросом создания института общественных художественных советов для проверки перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания в период проведения спецоперации РФ на Украине и в условиях информационной войны. Она обратила внимание на скульптуру украинского художника Олега Кулика "Большая Мать", представленную на ярмарке "Арт-Москва", отметив, что работа "высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!".
Скульптура художника-акциониста Олега Кулика Большая Мать - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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В музее "Сталинградская битва" раскритиковали высмеивание Родины-матери
"Сколь бы критически я не относился к непозволительной выходке Олега Кулика на "Арт-Москве", считаю, что предварительный просмотр перформансов нарушает нормы Конституции Российский Федерации. Законодательство позволяет применять меры к тем, кто нарушает нормы и приличия, но предварительный просмотр, мне кажется, невозможен, если мы не будем изменять в целом законодательство Российской Федерации. С моей точки зрения, этого делать не нужно. В действующем законодательстве есть достаточно законов, которые регулируют отношения художественных произведений и общества и которые действенны в отношении нарушения общественных и этических норм. Их и нужно применять", - сказал Швыдкой.
 
КультураРоссияГосдума РФКультураМихаил Швыдкой
 
 
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