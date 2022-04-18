https://ria.ru/20220418/performans-1784149825.html
Предварительный просмотр перформансов не нужен, считает Швыдкой
Предварительный просмотр перформансов не нужен, считает Швыдкой - РИА Новости, 18.04.2022
Предварительный просмотр перформансов не нужен, считает Швыдкой
Предварительный просмотр перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания не нужен, в действующем законодательстве достаточно... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:53
2022-04-18T16:53
2022-04-18T16:53
культура
россия
госдума рф
культура
михаил швыдкой
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Предварительный просмотр перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания не нужен, в действующем законодательстве достаточно норм, которые действенны в отношении нарушения общественных и этических норм, их и нужно применять, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Ранее член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министерству культуры с запросом создания института общественных художественных советов для проверки перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания в период проведения спецоперации РФ на Украине и в условиях информационной войны. Она обратила внимание на скульптуру украинского художника Олега Кулика "Большая Мать", представленную на ярмарке "Арт-Москва", отметив, что работа "высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!"."Сколь бы критически я не относился к непозволительной выходке Олега Кулика на "Арт-Москве", считаю, что предварительный просмотр перформансов нарушает нормы Конституции Российский Федерации. Законодательство позволяет применять меры к тем, кто нарушает нормы и приличия, но предварительный просмотр, мне кажется, невозможен, если мы не будем изменять в целом законодательство Российской Федерации. С моей точки зрения, этого делать не нужно. В действующем законодательстве есть достаточно законов, которые регулируют отношения художественных произведений и общества и которые действенны в отношении нарушения общественных и этических норм. Их и нужно применять", - сказал Швыдкой.
https://ria.ru/20220418/muzey-1784115323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, культура, михаил швыдкой
Предварительный просмотр перформансов не нужен, считает Швыдкой
Швыдкой: предварительный просмотр перформансов на предмет провокации не нужен
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Предварительный просмотр перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания не нужен, в действующем законодательстве достаточно норм, которые действенны в отношении нарушения общественных и этических норм, их и нужно применять, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Ранее член комитета Госдумы
по просвещению Яна Лантратова
обратилась к министерству культуры с запросом создания института общественных художественных советов для проверки перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания в период проведения спецоперации РФ
на Украине
и в условиях информационной войны. Она обратила внимание на скульптуру украинского художника Олега Кулика "Большая Мать", представленную на ярмарке "Арт-Москва", отметив, что работа "высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!".
"Сколь бы критически я не относился к непозволительной выходке Олега Кулика на "Арт-Москве", считаю, что предварительный просмотр перформансов нарушает нормы Конституции Российский Федерации. Законодательство позволяет применять меры к тем, кто нарушает нормы и приличия, но предварительный просмотр, мне кажется, невозможен, если мы не будем изменять в целом законодательство Российской Федерации. С моей точки зрения, этого делать не нужно. В действующем законодательстве есть достаточно законов, которые регулируют отношения художественных произведений и общества и которые действенны в отношении нарушения общественных и этических норм. Их и нужно применять", - сказал Швыдкой.