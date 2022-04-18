https://ria.ru/20220418/performans-1784149825.html

Предварительный просмотр перформансов не нужен, считает Швыдкой

Предварительный просмотр перформансов не нужен, считает Швыдкой - РИА Новости, 18.04.2022

Предварительный просмотр перформансов не нужен, считает Швыдкой

Предварительный просмотр перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания не нужен, в действующем законодательстве достаточно... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:53

2022-04-18T16:53

2022-04-18T16:53

культура

россия

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культура

михаил швыдкой

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Предварительный просмотр перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания не нужен, в действующем законодательстве достаточно норм, которые действенны в отношении нарушения общественных и этических норм, их и нужно применять, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Ранее член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министерству культуры с запросом создания института общественных художественных советов для проверки перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания в период проведения спецоперации РФ на Украине и в условиях информационной войны. Она обратила внимание на скульптуру украинского художника Олега Кулика "Большая Мать", представленную на ярмарке "Арт-Москва", отметив, что работа "высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!"."Сколь бы критически я не относился к непозволительной выходке Олега Кулика на "Арт-Москве", считаю, что предварительный просмотр перформансов нарушает нормы Конституции Российский Федерации. Законодательство позволяет применять меры к тем, кто нарушает нормы и приличия, но предварительный просмотр, мне кажется, невозможен, если мы не будем изменять в целом законодательство Российской Федерации. С моей точки зрения, этого делать не нужно. В действующем законодательстве есть достаточно законов, которые регулируют отношения художественных произведений и общества и которые действенны в отношении нарушения общественных и этических норм. Их и нужно применять", - сказал Швыдкой.

https://ria.ru/20220418/muzey-1784115323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, культура, михаил швыдкой