https://ria.ru/20220418/pensii-1784139684.html

Минтруд предложил дополнительную защиту пенсий детей-инвалидов от списания

Минтруд предложил дополнительную защиту пенсий детей-инвалидов от списания - РИА Новости, 18.04.2022

Минтруд предложил дополнительную защиту пенсий детей-инвалидов от списания

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает дополнительно защитить социальные пенсии детей-инвалидов от списания, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:23

2022-04-18T16:23

2022-04-18T16:24

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает дополнительно защитить социальные пенсии детей-инвалидов от списания, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Минтруд России предложил внести социальные пенсии по инвалидности, назначенные детям-инвалидам, в перечень выплат, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительному производству. Соответствующий законопроект размещен на общественное обсуждение. Сейчас от списания защищены только те пенсии детей-инвалидов, которые начисляются на номинальный счет", - говорится в сообщении.В министерстве пояснили, что по общим правилам доставка пенсии на детей производится законным представителям – родителям или опекунам ребенка. В подавляющем большинстве случаев такие выплаты идут на специальный номинальный счет.При этом если на момент назначения пенсии у родителей ребенка еще нет такого счета, они вправе предоставить реквизиты обычного счета, и доставка до открытия счета будет осуществляться по этим реквизитам."В таких случаях возможно списание средств пенсии детей-инвалидов в счет долгов родителей. Чтобы полностью исключить возможность списания долгов родителей с пенсий их детей предлагается включить социальные пенсии по инвалидности на детей-инвалидов в Перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание", - пояснили в министерстве.От списания уже защищены выплаты семьям с детьми, государственная социальная помощь, в том числе выплаты по социальному контракту, выплаты, полученные за вред здоровью или утрату кормильца, выплаты за ранения и травмы, полученные при исполнении служебных обязанностей, алименты и пособия на детей.Также от списания защищены выплаты на погребение и деньги, выделенные пострадавшим, родственникам умерших в чрезвычайных ситуациях в виде единовременной матпомощи.

https://ria.ru/20220414/indeksatsiya-1783610544.html

https://ria.ru/20220409/pensii-1782628922.html

россия

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Ольга Маркова

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)