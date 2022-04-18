https://ria.ru/20220418/pensii-1784139684.html
Минтруд предложил дополнительную защиту пенсий детей-инвалидов от списания
Минтруд предложил дополнительную защиту пенсий детей-инвалидов от списания - РИА Новости, 18.04.2022
Минтруд предложил дополнительную защиту пенсий детей-инвалидов от списания
Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает дополнительно защитить социальные пенсии детей-инвалидов от списания, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:23
2022-04-18T16:23
2022-04-18T16:24
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает дополнительно защитить социальные пенсии детей-инвалидов от списания, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Минтруд России предложил внести социальные пенсии по инвалидности, назначенные детям-инвалидам, в перечень выплат, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительному производству. Соответствующий законопроект размещен на общественное обсуждение. Сейчас от списания защищены только те пенсии детей-инвалидов, которые начисляются на номинальный счет", - говорится в сообщении.В министерстве пояснили, что по общим правилам доставка пенсии на детей производится законным представителям – родителям или опекунам ребенка. В подавляющем большинстве случаев такие выплаты идут на специальный номинальный счет.При этом если на момент назначения пенсии у родителей ребенка еще нет такого счета, они вправе предоставить реквизиты обычного счета, и доставка до открытия счета будет осуществляться по этим реквизитам."В таких случаях возможно списание средств пенсии детей-инвалидов в счет долгов родителей. Чтобы полностью исключить возможность списания долгов родителей с пенсий их детей предлагается включить социальные пенсии по инвалидности на детей-инвалидов в Перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание", - пояснили в министерстве.От списания уже защищены выплаты семьям с детьми, государственная социальная помощь, в том числе выплаты по социальному контракту, выплаты, полученные за вред здоровью или утрату кормильца, выплаты за ранения и травмы, полученные при исполнении служебных обязанностей, алименты и пособия на детей.Также от списания защищены выплаты на погребение и деньги, выделенные пострадавшим, родственникам умерших в чрезвычайных ситуациях в виде единовременной матпомощи.
https://ria.ru/20220414/indeksatsiya-1783610544.html
https://ria.ru/20220409/pensii-1782628922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
16:23 18.04.2022 (обновлено: 16:24 18.04.2022)
Минтруд предложил дополнительную защиту пенсий детей-инвалидов от списания
Минтруд предложил дополнительно защитить социальные пенсии детей-инвалидов от списания
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает дополнительно защитить социальные пенсии детей-инвалидов от списания, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Минтруд России
предложил внести социальные пенсии по инвалидности, назначенные детям-инвалидам, в перечень выплат, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительному производству. Соответствующий законопроект размещен на общественное обсуждение. Сейчас от списания защищены только те пенсии детей-инвалидов, которые начисляются на номинальный счет", - говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что по общим правилам доставка пенсии на детей производится законным представителям – родителям или опекунам ребенка. В подавляющем большинстве случаев такие выплаты идут на специальный номинальный счет.
При этом если на момент назначения пенсии у родителей ребенка еще нет такого счета, они вправе предоставить реквизиты обычного счета, и доставка до открытия счета будет осуществляться по этим реквизитам.
"В таких случаях возможно списание средств пенсии детей-инвалидов в счет долгов родителей. Чтобы полностью исключить возможность списания долгов родителей с пенсий их детей предлагается включить социальные пенсии по инвалидности на детей-инвалидов в Перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание", - пояснили в министерстве.
От списания уже защищены выплаты семьям с детьми, государственная социальная помощь, в том числе выплаты по социальному контракту, выплаты, полученные за вред здоровью или утрату кормильца, выплаты за ранения и травмы, полученные при исполнении служебных обязанностей, алименты и пособия на детей.
Также от списания защищены выплаты на погребение и деньги, выделенные пострадавшим, родственникам умерших в чрезвычайных ситуациях в виде единовременной матпомощи.