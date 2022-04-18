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Якутяне собрали более двух миллионов рублей на восстановление памятников - РИА Новости, 18.04.2022
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Якутяне собрали более двух миллионов рублей на восстановление памятников
Якутяне собрали более двух миллионов рублей на восстановление памятников - РИА Новости, 18.04.2022
Якутяне собрали более двух миллионов рублей на восстановление памятников
Жители Якутии в ходе телемарафона собрали свыше 2 миллионов рублей на восстановление архитектурных памятников, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:34
2022-04-18T16:34
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
усть-алданский улус
общество
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 апр – РИА Новости. Жители Якутии в ходе телемарафона собрали свыше 2 миллионов рублей на восстановление архитектурных памятников, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В понедельник, в международный день памятников и исторических мест на канале национальной вещательной компании "Саха" прошел телемарафон. "За один час с лишним телемарафона собрано порядка 2 миллионов 208 тысяч руб. Эти средства будут направлены на восстановление двух памятников архитектуры", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что в телемарафоне активно участвовали жители республики, трудовые коллективы, общественные организации и предприниматели. Коллектив АК "Железные дороги Якутии" внёс вклад в сумме 800 тысяч рублей.Средства будут направлены на восстановление дома конца ХIХ века на улице Чернышевского города Якутска. В одной из квартир дома в 50-е годы прошлого столетия проживал народный писатель Якутии, Герой социалистического труда Дмитрий Сивцев - Суорун Омоллоон. "Дмитрий Кононович внес огромный вклад в сохранение и восстановление исторических памятников Якутии", - отметили в пресс-службе.Также на собранные средства будет отреставрирован Дом главы Баягантайского улуса Саввы Егорова. Дом построен в местности Балаганнах Усть-Алданского улуса в первой половине XIX века. "В свое время Савва Егоров добился строительства двух часовен и церкви в своем улусе. В 1844 году от имени императора был награжден серебряным кортиком", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правительства Сергей Местников отметил, что главная цель акции - не сбор средств, а привлечение жителей республики к популяризации знаний об истории своего родного края."Первый телемарафон в рамках проекта "Сохраним памятники", инициированного главой Якутии Айсеном Николаевым, прошел в 2021 году. Тогда собрали 1 миллион 229 тысяч рублей. В результате отремонтирован объект культурного наследия "Башня Манчаары, XIX век". Сегодня там размещается выставочный зал Мегино-Кангаласского краеведческого музея", - добавили власти.
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айсен николаев, якутск, усть-алданский улус, общество, республика саха (якутия)
16:34 18.04.2022
 
Якутяне собрали более двух миллионов рублей на восстановление памятников

Якутяне за телемарафон собрали более двух миллионов рублей на восстановление памятников

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 апр – РИА Новости. Жители Якутии в ходе телемарафона собрали свыше 2 миллионов рублей на восстановление архитектурных памятников, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В понедельник, в международный день памятников и исторических мест на канале национальной вещательной компании "Саха" прошел телемарафон. "За один час с лишним телемарафона собрано порядка 2 миллионов 208 тысяч руб. Эти средства будут направлены на восстановление двух памятников архитектуры", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что в телемарафоне активно участвовали жители республики, трудовые коллективы, общественные организации и предприниматели. Коллектив АК "Железные дороги Якутии" внёс вклад в сумме 800 тысяч рублей.
Средства будут направлены на восстановление дома конца ХIХ века на улице Чернышевского города Якутска. В одной из квартир дома в 50-е годы прошлого столетия проживал народный писатель Якутии, Герой социалистического труда Дмитрий Сивцев - Суорун Омоллоон. "Дмитрий Кононович внес огромный вклад в сохранение и восстановление исторических памятников Якутии", - отметили в пресс-службе.
Также на собранные средства будет отреставрирован Дом главы Баягантайского улуса Саввы Егорова. Дом построен в местности Балаганнах Усть-Алданского улуса в первой половине XIX века. "В свое время Савва Егоров добился строительства двух часовен и церкви в своем улусе. В 1844 году от имени императора был награжден серебряным кортиком", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства Сергей Местников отметил, что главная цель акции - не сбор средств, а привлечение жителей республики к популяризации знаний об истории своего родного края.
"Первый телемарафон в рамках проекта "Сохраним памятники", инициированного главой Якутии Айсеном Николаевым, прошел в 2021 году. Тогда собрали 1 миллион 229 тысяч рублей. В результате отремонтирован объект культурного наследия "Башня Манчаары, XIX век". Сегодня там размещается выставочный зал Мегино-Кангаласского краеведческого музея", - добавили власти.
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