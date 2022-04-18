https://ria.ru/20220418/pamyatniki-1784143464.html

Якутяне собрали более двух миллионов рублей на восстановление памятников

Якутяне собрали более двух миллионов рублей на восстановление памятников - РИА Новости, 18.04.2022

Якутяне собрали более двух миллионов рублей на восстановление памятников

Жители Якутии в ходе телемарафона собрали свыше 2 миллионов рублей на восстановление архитектурных памятников, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:34

2022-04-18T16:34

2022-04-18T16:34

республика саха (якутия)

айсен николаев

якутск

усть-алданский улус

общество

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 18 апр – РИА Новости. Жители Якутии в ходе телемарафона собрали свыше 2 миллионов рублей на восстановление архитектурных памятников, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В понедельник, в международный день памятников и исторических мест на канале национальной вещательной компании "Саха" прошел телемарафон. "За один час с лишним телемарафона собрано порядка 2 миллионов 208 тысяч руб. Эти средства будут направлены на восстановление двух памятников архитектуры", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что в телемарафоне активно участвовали жители республики, трудовые коллективы, общественные организации и предприниматели. Коллектив АК "Железные дороги Якутии" внёс вклад в сумме 800 тысяч рублей.Средства будут направлены на восстановление дома конца ХIХ века на улице Чернышевского города Якутска. В одной из квартир дома в 50-е годы прошлого столетия проживал народный писатель Якутии, Герой социалистического труда Дмитрий Сивцев - Суорун Омоллоон. "Дмитрий Кононович внес огромный вклад в сохранение и восстановление исторических памятников Якутии", - отметили в пресс-службе.Также на собранные средства будет отреставрирован Дом главы Баягантайского улуса Саввы Егорова. Дом построен в местности Балаганнах Усть-Алданского улуса в первой половине XIX века. "В свое время Савва Егоров добился строительства двух часовен и церкви в своем улусе. В 1844 году от имени императора был награжден серебряным кортиком", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правительства Сергей Местников отметил, что главная цель акции - не сбор средств, а привлечение жителей республики к популяризации знаний об истории своего родного края."Первый телемарафон в рамках проекта "Сохраним памятники", инициированного главой Якутии Айсеном Николаевым, прошел в 2021 году. Тогда собрали 1 миллион 229 тысяч рублей. В результате отремонтирован объект культурного наследия "Башня Манчаары, XIX век". Сегодня там размещается выставочный зал Мегино-Кангаласского краеведческого музея", - добавили власти.

https://ria.ru/20220414/natsproekty-1783509929.html

https://ria.ru/20210707/kredit-1740212810.html

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усть-алданский улус

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

айсен николаев, якутск, усть-алданский улус, общество, республика саха (якутия)