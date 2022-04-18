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Посольство в Эстонии призвало наказать вандалов, осквернивших памятник - РИА Новости, 18.04.2022
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Посольство в Эстонии призвало наказать вандалов, осквернивших памятник
Посольство в Эстонии призвало наказать вандалов, осквернивших памятник - РИА Новости, 18.04.2022
Посольство в Эстонии призвало наказать вандалов, осквернивших памятник
Посольство РФ в Эстонии призвало власти наказать вандалов, повредивших на военном кладбище в Таллине памятник воину-освободителю, известному как "Бронзовый... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T20:42
2022-04-18T20:46
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии призвало власти наказать вандалов, повредивших на военном кладбище в Таллине памятник воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", сообщила в понедельник пресс-служба российской дипмиссии в соцсети Telegram."Стало известно об очередном вопиющем акте вандализма. На этот раз жертвой стал памятник воину-освободителю на таллинском военном кладбище. Неизвестным лицом спилен орден с гимнастерки. Надеемся, что незамедлительное расследование инцидента станет делом чести для эстонских правоохранительных органов. Виновные должны быть найдены и наказаны в назидание тем, кто хотел бы последовать их примеру", - говорится в заявлении посольства.Российские дипломаты отметили, что предпринятая против памятника воину-освободителю акция стоит в одном ряду с призывами поборников реванша: отменить праздник 9 мая, запретить символы Победы, разгонять силой участников памятных мероприятий, лишать их эстонского гражданства или высылать из страны.Как сообщил в понедельник оперативный директор Пыхъяской префектуры полиции Индрек Ару, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти павших.Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что 7 апреля злоумышленники измазали белой краской памятник на братской могиле советского воинского захоронения в парке Раху города Тапа, а 11 апреля неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в городе Отепя."Бронзовый солдат" - памятник советским воинам, павшим за освобождение Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году рядом с братской могилой, где в 1945 году были перезахоронены 13 солдат. В 2007 году эстонские власти перенесли памятник из центра Таллина на военное кладбище.
https://ria.ru/20220417/pamyatnik-1783975612.html
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в мире, эстония, таллин, россия
20:42 18.04.2022 (обновлено: 20:46 18.04.2022)
 
Посольство в Эстонии призвало наказать вандалов, осквернивших памятник

Посольство в Эстонии призвало власти наказать вандалов, осквернивших "Бронзового солдата"

© РИА Новости / Илья Матусихис / Перейти в фотобанкПамятник советскому Воину-освободителю "Бронзовый солдат" на таллинском Военном кладбище
Памятник советскому Воину-освободителю Бронзовый солдат на таллинском Военном кладбище - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Матусихис
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Памятник советскому Воину-освободителю "Бронзовый солдат" на таллинском Военном кладбище. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии призвало власти наказать вандалов, повредивших на военном кладбище в Таллине памятник воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", сообщила в понедельник пресс-служба российской дипмиссии в соцсети Telegram.
"Стало известно об очередном вопиющем акте вандализма. На этот раз жертвой стал памятник воину-освободителю на таллинском военном кладбище. Неизвестным лицом спилен орден с гимнастерки. Надеемся, что незамедлительное расследование инцидента станет делом чести для эстонских правоохранительных органов. Виновные должны быть найдены и наказаны в назидание тем, кто хотел бы последовать их примеру", - говорится в заявлении посольства.
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Российские дипломаты отметили, что предпринятая против памятника воину-освободителю акция стоит в одном ряду с призывами поборников реванша: отменить праздник 9 мая, запретить символы Победы, разгонять силой участников памятных мероприятий, лишать их эстонского гражданства или высылать из страны.
Как сообщил в понедельник оперативный директор Пыхъяской префектуры полиции Индрек Ару, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти павших.
Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что 7 апреля злоумышленники измазали белой краской памятник на братской могиле советского воинского захоронения в парке Раху города Тапа, а 11 апреля неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в городе Отепя.
"Бронзовый солдат" - памятник советским воинам, павшим за освобождение Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году рядом с братской могилой, где в 1945 году были перезахоронены 13 солдат. В 2007 году эстонские власти перенесли памятник из центра Таллина на военное кладбище.
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