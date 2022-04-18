Экс-президент Чехии заявил о стыде за отношение в Европе к Украине и России
Экс-президент Чехии Клаус: любовь европейцев к Украине может скрывать ненависть к России
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус предположил в статье для портала iDNES.cz, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться "ненависть к России".
Экс-глава государства отметил, что в прошлом украинцы не пользовались симпатией европейцев.
"Мне всегда было очень стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими, легальными и нелегальными, мигрантами, работавшими у нас", — признался Клаус.
"А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей "ненависть к России", как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то — плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому", — считает бывший президент Чехии.
Клаус подчеркнул, что "любовь и ненависть" не помогут урегулировать конфликт, и, по его мнению, на первый план должен выйти разум и холодный прагматизм.
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"Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? Я уверен, что Запад и Россия должны сесть за стол переговоров как можно скорее", — заключил чешский политик.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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