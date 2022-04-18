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Экс-президент Чехии заявил о стыде за отношение в Европе к Украине и России

Экс-президент Чехии заявил о стыде за отношение в Европе к Украине и России - РИА Новости, 18.04.2022

Экс-президент Чехии заявил о стыде за отношение в Европе к Украине и России

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус предположил в статье для портала iDNES.cz, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T02:20

2022-04-18T02:20

2022-04-18T02:20

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вацлав клаус

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус предположил в статье для портала iDNES.cz, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться "ненависть к России".Экс-глава государства отметил, что в прошлом украинцы не пользовались симпатией европейцев.Автор публикации осудил примеры русофобии в Европе на фоне военной операции на Украине и предположил, что это может быть признаком двойных стандартов.Клаус подчеркнул, что "любовь и ненависть" не помогут урегулировать конфликт, и, по его мнению, на первый план должен выйти разум и холодный прагматизм."Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? Я уверен, что Запад и Россия должны сесть за стол переговоров как можно скорее", — заключил чешский политик.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220317/posolstvo-1778753266.html

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в мире, украина, россия, европа, вацлав клаус, чехия