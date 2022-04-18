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Полянский объяснил, почему Запад готов поставлять Украине устаревшее оружие - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/oruzhie-1784206044.html
Полянский объяснил, почему Запад готов поставлять Украине устаревшее оружие
Полянский объяснил, почему Запад готов поставлять Украине устаревшее оружие - РИА Новости, 18.04.2022
Полянский объяснил, почему Запад готов поставлять Украине устаревшее оружие
Западные страны готовы поставлять на Украину устаревшее оружие, чтобы оснастить свои вооруженные силы более современными системами, заявил зампостпреда РФ при... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:45
2022-04-18T23:46
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
дмитрий полянский
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Западные страны готовы поставлять на Украину устаревшее оружие, чтобы оснастить свои вооруженные силы более современными системами, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы хотим видеть нашего доброго соседа, в добром здравии, готовы развивать с ним отношения и хотим, чтобы этот наш сосед перестал использоваться нашими западными партнерами в качестве инструмента против России, в качестве какой-то пешки", - сказал Полянский в эфире программы "Соловьев Live".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
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украина, россия, дмитрий полянский, в мире, ситуация в днр и лнр
23:45 18.04.2022 (обновлено: 23:46 18.04.2022)
 
Полянский объяснил, почему Запад готов поставлять Украине устаревшее оружие

Полянский: страны Запада готовы поставлять Киеву старое оружие, чтобы перевооружить армии

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Западные страны готовы поставлять на Украину устаревшее оружие, чтобы оснастить свои вооруженные силы более современными системами, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы хотим видеть нашего доброго соседа, в добром здравии, готовы развивать с ним отношения и хотим, чтобы этот наш сосед перестал использоваться нашими западными партнерами в качестве инструмента против России, в качестве какой-то пешки", - сказал Полянский в эфире программы "Соловьев Live".
"Сейчас Запад фактически раскрыл лицо - западные страны готовы воевать до последнего украинца, готовы поставлять на Украину свое устаревшее вооружение с тем, чтобы перевооружить свои страны на более современное оружие. Американские корпорации получают на этом огромный доход и очень довольны этой ситуацией", - добавил Полянский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 08:00
Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияДмитрий ПолянскийВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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