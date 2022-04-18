https://ria.ru/20220418/oruzhie-1784206044.html

Полянский объяснил, почему Запад готов поставлять Украине устаревшее оружие

Полянский объяснил, почему Запад готов поставлять Украине устаревшее оружие - РИА Новости, 18.04.2022

Полянский объяснил, почему Запад готов поставлять Украине устаревшее оружие

Западные страны готовы поставлять на Украину устаревшее оружие, чтобы оснастить свои вооруженные силы более современными системами, заявил зампостпреда РФ при... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T23:45

2022-04-18T23:45

2022-04-18T23:46

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

дмитрий полянский

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Западные страны готовы поставлять на Украину устаревшее оружие, чтобы оснастить свои вооруженные силы более современными системами, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы хотим видеть нашего доброго соседа, в добром здравии, готовы развивать с ним отношения и хотим, чтобы этот наш сосед перестал использоваться нашими западными партнерами в качестве инструмента против России, в качестве какой-то пешки", - сказал Полянский в эфире программы "Соловьев Live".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, дмитрий полянский, в мире, ситуация в днр и лнр