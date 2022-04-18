https://ria.ru/20220418/oruzhie-1784196586.html

Мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия

Мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия - РИА Новости, 18.04.2022

Мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия

Мужчина, предположительно, убивший жену и ребенка на западе Москвы, владел 13 единицами гражданского оружия, сообщает ГУ Росгвардии по Московской области. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T21:43

2022-04-18T21:43

2022-04-18T21:43

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784151606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14317044c782ac8a42b41f439b9b83d6.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина, предположительно, убивший жену и ребенка на западе Москвы, владел 13 единицами гражданского оружия, сообщает ГУ Росгвардии по Московской области."По данным Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, гражданин являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в его арсенале имелось нарезное, гладкоствольное, а также оружие ограниченного поражения.Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что мужчина в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка.

https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784154419.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом на Университетском проспекте, где были обнаружены тела трех человек Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве. 2022-04-18T21:43 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, москва, россия