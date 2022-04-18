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Мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия
Мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия - РИА Новости, 18.04.2022
Мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия
Мужчина, предположительно, убивший жену и ребенка на западе Москвы, владел 13 единицами гражданского оружия, сообщает ГУ Росгвардии по Московской области. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T21:43
2022-04-18T21:43
2022-04-18T21:43
происшествия
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россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина, предположительно, убивший жену и ребенка на западе Москвы, владел 13 единицами гражданского оружия, сообщает ГУ Росгвардии по Московской области."По данным Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, гражданин являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в его арсенале имелось нарезное, гладкоствольное, а также оружие ограниченного поражения.Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что мужчина в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка.
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2022-04-18T21:43
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происшествия, москва, россия
Мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия
Росгвардия: мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия