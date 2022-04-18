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Мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия - РИА Новости, 18.04.2022
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Мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия
Мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия - РИА Новости, 18.04.2022
Мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия
Мужчина, предположительно, убивший жену и ребенка на западе Москвы, владел 13 единицами гражданского оружия, сообщает ГУ Росгвардии по Московской области. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T21:43
2022-04-18T21:43
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина, предположительно, убивший жену и ребенка на западе Москвы, владел 13 единицами гражданского оружия, сообщает ГУ Росгвардии по Московской области."По данным Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, гражданин являлся владельцем 13 единиц&nbsp;гражданского оружия", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в его арсенале имелось нарезное, гладкоствольное, а также оружие ограниченного поражения.Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что мужчина в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка.
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Дом на Университетском проспекте, где были обнаружены тела трех человек
Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве.
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происшествия, москва, россия
21:43 18.04.2022
 
Мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия

Росгвардия: мужчина, убивший жену и дочь в Москве, владел 13 единицами оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина, предположительно, убивший жену и ребенка на западе Москвы, владел 13 единицами гражданского оружия, сообщает ГУ Росгвардии по Московской области.
Как сообщали столичные СК и прокуратура, тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве. Согласно приоритетной версии следствия, глава семейства застрелил жену и дочь, после чего покончил с собой.
"По данным Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, гражданин являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в его арсенале имелось нарезное, гладкоствольное, а также оружие ограниченного поражения.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что мужчина в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 17:10
Источник сообщил подробности тройного убийства в Москве
 
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