https://ria.ru/20220418/obstrel-1784187915.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" поселок Новоайдар в ЛНР

Украинские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" поселок Новоайдар в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2022

Украинские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" поселок Новоайдар в ЛНР

Украинские военные обстреляли в понедельник из реактивной системы залпового огня "Ураган" поселок Новоайдар в Луганской народной республике, ранен ребенок,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T20:15

2022-04-18T20:15

2022-04-18T22:22

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Украинские военные обстреляли в понедельник из реактивной системы залпового огня "Ураган" поселок Новоайдар в Луганской народной республике, ранен ребенок, сообщили журналистам в Генпрокуратуре ЛНР."Украинскими боевиками вновь нанесён удар из РСЗО "Ураган" по поселку городского типа Новоайдар. В результате обстрела несколько ракет попали на детскую площадку по ул. Октябрьская, где ребенок, 2012 года рождения, получил осколочное ранение нижних конечностей. В настоящее время, пострадавшему оказывается медицинская помощь", - сообщил представитель ГП ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, новоайдар, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс