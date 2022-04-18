20:15 18.04.2022 (обновлено: 22:22 18.04.2022)
Украинские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" поселок Новоайдар в ЛНР
Генпрокуратура ЛНР сообщила об обстреле поселка Новоайдар из РСЗО "Ураган" со стороны ВСУ
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Украинские военные обстреляли в понедельник из реактивной системы залпового огня "Ураган" поселок Новоайдар в Луганской народной республике, ранен ребенок, сообщили журналистам в Генпрокуратуре ЛНР.
"Украинскими боевиками вновь нанесён удар из РСЗО "Ураган" по поселку городского типа Новоайдар. В результате обстрела несколько ракет попали на детскую площадку по ул. Октябрьская, где ребенок, 2012 года рождения, получил осколочное ранение нижних конечностей. В настоящее время, пострадавшему оказывается медицинская помощь", - сообщил представитель ГП ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.