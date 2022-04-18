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Украинские войска обстреляли Донецк и Кременец из "Градов" - РИА Новости, 18.04.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк и Кременец из "Градов"
Украинские войска обстреляли Донецк и Кременец из "Градов" - РИА Новости, 18.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Кременец из "Градов"
Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Кременец, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра и пять ракет из... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:11
2022-04-18T19:11
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Кременец, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра и пять ракет из БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о ранении двух мирных жителей при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
19:11 18.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Кременец из "Градов"

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Кременец из "Градов"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Кременец, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра и пять ракет из БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.30 (совпадает с мск)... город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 122 миллиметра; 18.35 (совпадает с мск) ... населенный пункт Кременец: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о ранении двух мирных жителей при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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