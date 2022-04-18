https://ria.ru/20220418/naimenovanie-1784139938.html

Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование

Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование - РИА Новости, 18.04.2022

Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование

Президент Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская". Соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:24

2022-04-18T16:24

2022-04-18T17:42

владимир путин

вооруженные силы рф

безопасность

политика

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада", — говорится в документе.Глава государства также направил бригаде поздравительную телеграмму.Путин выразил уверенность, что солдаты и офицеры — гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.По данным из открытых источников, 64-я отдельная мотострелковая бригада сформирована в январе 2009 года и входит в состав 35-й общевойсковой армии, базирующейся в Восточном военном округе.В начале апреля президент присвоил звание гвардейского 121-му полку тяжелых бомбардировщиков, а в марте — 26-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/pamyat-1783761255.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, политика