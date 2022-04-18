https://ria.ru/20220418/naemniki-1784141095.html

Пушилин предположил, что на "Азовстали" есть наемники из США и Канады

Пушилин предположил, что на "Азовстали" есть наемники из США и Канады - РИА Новости, 18.04.2022

Пушилин предположил, что на "Азовстали" есть наемники из США и Канады

На территории "Азовстали" в Мариуполе могут находиться наемники из США, Румынии, Канады, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:28

2022-04-18T16:28

2022-04-18T17:28

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На территории "Азовстали" в Мариуполе могут находиться наемники из США, Румынии, Канады, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Информация, которая требует еще дополнительного подтверждения, но, тем не менее, ее можно озвучить - это Британия, Канада, США, Румыния", - сказал он эфире Первого канала, отметив, что есть и "туркоманы с окраин Сирии". Пушилин также сообщил о перехвате телефонных разговоров и радиосигналов в населенном пункте Новоселовка-2, за счет чего были выявлены восемь наемников из Польши, один из Марокко и еще трое, принадлежность которых к той или иной стране установить не удалось.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр