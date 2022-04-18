Рейтинг@Mail.ru
Пушилин предположил, что на "Азовстали" есть наемники из США и Канады - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/naemniki-1784141095.html
Пушилин предположил, что на "Азовстали" есть наемники из США и Канады
Пушилин предположил, что на "Азовстали" есть наемники из США и Канады - РИА Новости, 18.04.2022
Пушилин предположил, что на "Азовстали" есть наемники из США и Канады
На территории "Азовстали" в Мариуполе могут находиться наемники из США, Румынии, Канады, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:28
2022-04-18T17:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
украина
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783679238_0:55:3132:1817_1920x0_80_0_0_0f6870855a97d6e52f47ec3e697cd49e.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На территории "Азовстали" в Мариуполе могут находиться наемники из США, Румынии, Канады, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Информация, которая требует еще дополнительного подтверждения, но, тем не менее, ее можно озвучить - это Британия, Канада, США, Румыния", - сказал он эфире Первого канала, отметив, что есть и "туркоманы с окраин Сирии". Пушилин также сообщил о перехвате телефонных разговоров и радиосигналов в населенном пункте Новоселовка-2, за счет чего были выявлены восемь наемников из Польши, один из Марокко и еще трое, принадлежность которых к той или иной стране установить не удалось.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
донецкая народная республика
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783679238_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_a1a5e10a4b696cda89531b04d12a5a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
16:28 18.04.2022 (обновлено: 17:28 18.04.2022)
 
Пушилин предположил, что на "Азовстали" есть наемники из США и Канады

Глава ДНР Пушилин: на "Азовстали" могут быть наемники из США, Румынии и Канады

© РИА Новости / Илья ПиталевДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На территории "Азовстали" в Мариуполе могут находиться наемники из США, Румынии, Канады, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Информация, которая требует еще дополнительного подтверждения, но, тем не менее, ее можно озвучить - это Британия, Канада, США, Румыния", - сказал он эфире Первого канала, отметив, что есть и "туркоманы с окраин Сирии". Пушилин также сообщил о перехвате телефонных разговоров и радиосигналов в населенном пункте Новоселовка-2, за счет чего были выявлены восемь наемников из Польши, один из Марокко и еще трое, принадлежность которых к той или иной стране установить не удалось.
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00
Последнее логово нацистов. Что происходит у стен "Азовстали"
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраинаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала