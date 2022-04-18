https://ria.ru/20220418/muzey-1784115323.html
В музее "Сталинградская битва" раскритиковали высмеивание Родины-матери
В музее "Сталинградская битва" раскритиковали высмеивание Родины-матери - РИА Новости, 18.04.2022
В музее "Сталинградская битва" раскритиковали высмеивание Родины-матери
Скульптура "Большая мать", представленная на выставке в Москве, является недопустимым экспериментом, заявили РИА Новости в волгоградском музее-панораме... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:02
2022-04-18T15:02
2022-04-18T15:08
культура
госдума рф
яна лантратова
сталинградская битва (1942-1943)
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ВОЛГОГРАД, 18 апр – РИА Новости. Скульптура "Большая мать", представленная на выставке в Москве, является недопустимым экспериментом, заявили РИА Новости в волгоградском музее-панораме "Сталинградская битва", частью которого является мемориальный комплекс на Мамаевом кургане со скульптурой "Родина-мать зовет!".Скульптура киевского художника Олега Кулика "Большая мать", которая представлена в Гостином дворе в столице в рамках выставки "Арт Москва", вызвала неоднозначную реакцию. Так, член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что работа "высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!"."Скульптура "Родина-мать зовет!" является общепризнанными произведением монументального искусства, известна во всем мире. Для нескольких поколений нашей страны это символ Победы. И в независимости от того, вкладывал ли автор произведения в него уничижительный смысл или нет, считаем подобные эксперименты неуместными", - сообщили РИА Новости в музее "Сталинградская битва".Скульптура "Родина-мать зовет!" является композиционным центром мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы". Ее открытие состоялось в 1967 году. Монумент изображает женщину, держащую меч в поднятой руке. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и над городом, она видна на десятки километров. Высота монумента – 85 метров. Длина меча – 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.
https://ria.ru/20220418/minkultury-1784103960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, госдума рф, яна лантратова, сталинградская битва (1942-1943)
15:02 18.04.2022 (обновлено: 15:08 18.04.2022)
В музее "Сталинградская битва" раскритиковали высмеивание Родины-матери
В музее "Сталинградская битва" назвали пародию на "Родину-мать" недопустимым экспериментом
ВОЛГОГРАД, 18 апр – РИА Новости. Скульптура "Большая мать", представленная на выставке в Москве, является недопустимым экспериментом, заявили РИА Новости в волгоградском музее-панораме "Сталинградская битва", частью которого является мемориальный комплекс на Мамаевом кургане со скульптурой "Родина-мать зовет!".
Скульптура киевского художника Олега Кулика "Большая мать", которая представлена в Гостином дворе в столице в рамках выставки "Арт Москва", вызвала неоднозначную реакцию. Так, член комитета Госдумы
по просвещению Яна Лантратова
заявила, что работа "высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!".
"Скульптура "Родина-мать зовет!" является общепризнанными произведением монументального искусства, известна во всем мире. Для нескольких поколений нашей страны это символ Победы. И в независимости от того, вкладывал ли автор произведения в него уничижительный смысл или нет, считаем подобные эксперименты неуместными", - сообщили РИА Новости в музее "Сталинградская битва".
Скульптура "Родина-мать зовет!" является композиционным центром мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы". Ее открытие состоялось в 1967 году. Монумент изображает женщину, держащую меч в поднятой руке. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и над городом, она видна на десятки километров. Высота монумента – 85 метров. Длина меча – 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.