https://ria.ru/20220418/muzey-1784115323.html

В музее "Сталинградская битва" раскритиковали высмеивание Родины-матери

В музее "Сталинградская битва" раскритиковали высмеивание Родины-матери - РИА Новости, 18.04.2022

В музее "Сталинградская битва" раскритиковали высмеивание Родины-матери

Скульптура "Большая мать", представленная на выставке в Москве, является недопустимым экспериментом, заявили РИА Новости в волгоградском музее-панораме... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:02

2022-04-18T15:02

2022-04-18T15:08

культура

госдума рф

яна лантратова

сталинградская битва (1942-1943)

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ВОЛГОГРАД, 18 апр – РИА Новости. Скульптура "Большая мать", представленная на выставке в Москве, является недопустимым экспериментом, заявили РИА Новости в волгоградском музее-панораме "Сталинградская битва", частью которого является мемориальный комплекс на Мамаевом кургане со скульптурой "Родина-мать зовет!".Скульптура киевского художника Олега Кулика "Большая мать", которая представлена в Гостином дворе в столице в рамках выставки "Арт Москва", вызвала неоднозначную реакцию. Так, член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что работа "высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!"."Скульптура "Родина-мать зовет!" является общепризнанными произведением монументального искусства, известна во всем мире. Для нескольких поколений нашей страны это символ Победы. И в независимости от того, вкладывал ли автор произведения в него уничижительный смысл или нет, считаем подобные эксперименты неуместными", - сообщили РИА Новости в музее "Сталинградская битва".Скульптура "Родина-мать зовет!" является композиционным центром мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы". Ее открытие состоялось в 1967 году. Монумент изображает женщину, держащую меч в поднятой руке. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и над городом, она видна на десятки километров. Высота монумента – 85 метров. Длина меча – 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.

https://ria.ru/20220418/minkultury-1784103960.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

культура, госдума рф, яна лантратова, сталинградская битва (1942-1943)