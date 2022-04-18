https://ria.ru/20220418/moskva-1784059100.html
Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве
Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 18.04.2022
Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве
Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве, это повысит комфорт водителей и безопасность дорожного движения, сообщил заместитель мэра Москвы РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:54
2022-04-18T11:54
2022-04-18T11:54
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве, это повысит комфорт водителей и безопасность дорожного движения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Как отметили в комплексе городского хозяйства, деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. Металлические конструкции теряют первоначальную форму, в результате на полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар."Наши специалисты разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые, после проведут армирование и бетонирование переходных зон", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220418/mosty-1784027050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве, это повысит комфорт водителей и безопасность дорожного движения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Как отметили в комплексе городского хозяйства, деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. Металлические конструкции теряют первоначальную форму, в результате на полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.
"Наши специалисты разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые, после проведут армирование и бетонирование переходных зон", - говорится в сообщении.