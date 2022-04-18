https://ria.ru/20220418/moskva-1784059100.html

Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве

Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 18.04.2022

Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве

Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве, это повысит комфорт водителей и безопасность дорожного движения, сообщил заместитель мэра Москвы РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:54

2022-04-18T11:54

2022-04-18T11:54

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве, это повысит комфорт водителей и безопасность дорожного движения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Как отметили в комплексе городского хозяйства, деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. Металлические конструкции теряют первоначальную форму, в результате на полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар."Наши специалисты разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые, после проведут армирование и бетонирование переходных зон", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220418/mosty-1784027050.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва