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Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 18.04.2022
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Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве
Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 18.04.2022
Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве
Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве, это повысит комфорт водителей и безопасность дорожного движения, сообщил заместитель мэра Москвы РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:54
2022-04-18T11:54
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве, это повысит комфорт водителей и безопасность дорожного движения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Как отметили в комплексе городского хозяйства, деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. Металлические конструкции теряют первоначальную форму, в результате на полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар."Наши специалисты разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые, после проведут армирование и бетонирование переходных зон", - говорится в сообщении.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
11:54 18.04.2022
 

Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Деформационные швы заменят на 64 мостовых сооружениях в Москве, это повысит комфорт водителей и безопасность дорожного движения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Как отметили в комплексе городского хозяйства, деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. Металлические конструкции теряют первоначальную форму, в результате на полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.
"Наши специалисты разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые, после проведут армирование и бетонирование переходных зон", - говорится в сообщении.
 
Петр БирюковГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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