Рейтинг@Mail.ru
Коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220418/moskva-1784025467.html
Коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации
Коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации - РИА Новости, 18.04.2022
Коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации
Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, подготовили к открытию навигации, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:06
2022-04-18T09:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745471789_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_d0707c64c99b8fb2ce0f251b93c6e28a.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, подготовили к открытию навигации, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что в межнавигационный период с ноября по апрель прошли работы по подготовке коммунального флота к открытию речной навигации."На судах проведен целый комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Организовано обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем, крановая техника прошла проверку силовых конструкций", - добавил Бирюков.Он также отметил, что в прошлом году коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений.По словам Бирюкова, благодаря расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.
https://ria.ru/20220416/moskva-1783861536.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745471789_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_77fce4e3acd1eacb22246a1d759ba19c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы
09:06 18.04.2022
 
Коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации

Заммэра Бирюков: коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, подготовили к открытию навигации, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Технические суда прошли межнавигационный ремонт и подтвердили полную готовность к работе. Буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда выйдут на акваторию 24 апреля. Они будут обеспечивать уборку мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировать загрязнения, убирать иловый осадок в местах водовыпусков", - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что в межнавигационный период с ноября по апрель прошли работы по подготовке коммунального флота к открытию речной навигации.
"На судах проведен целый комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Организовано обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем, крановая техника прошла проверку силовых конструкций", - добавил Бирюков.
Он также отметил, что в прошлом году коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений.
По словам Бирюкова, благодаря расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.
Вид Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 10:34Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Заммэра Бирюков: в Москве создана система бесперебойного ресурсоснабжения
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала