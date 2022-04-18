https://ria.ru/20220418/moskva-1784025467.html
Коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации
Коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации - РИА Новости, 18.04.2022
Коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации
Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, подготовили к открытию навигации, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:06
2022-04-18T09:06
2022-04-18T09:06
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, подготовили к открытию навигации, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что в межнавигационный период с ноября по апрель прошли работы по подготовке коммунального флота к открытию речной навигации."На судах проведен целый комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Организовано обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем, крановая техника прошла проверку силовых конструкций", - добавил Бирюков.Он также отметил, что в прошлом году коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений.По словам Бирюкова, благодаря расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы
Коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации
Заммэра Бирюков: коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, подготовили к открытию навигации, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Технические суда прошли межнавигационный ремонт и подтвердили полную готовность к работе. Буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда выйдут на акваторию 24 апреля. Они будут обеспечивать уборку мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировать загрязнения, убирать иловый осадок в местах водовыпусков", - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что в межнавигационный период с ноября по апрель прошли работы по подготовке коммунального флота к открытию речной навигации.
"На судах проведен целый комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Организовано обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем, крановая техника прошла проверку силовых конструкций", - добавил Бирюков.
Он также отметил, что в прошлом году коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений.
По словам Бирюкова, благодаря расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.