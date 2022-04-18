https://ria.ru/20220418/moskva-1784025467.html

Коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации

Коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации - РИА Новости, 18.04.2022

Коммунальный флот в Москве подготовили к открытию навигации

Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, подготовили к открытию навигации, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:06

2022-04-18T09:06

2022-04-18T09:06

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, подготовили к открытию навигации, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что в межнавигационный период с ноября по апрель прошли работы по подготовке коммунального флота к открытию речной навигации."На судах проведен целый комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Организовано обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем, крановая техника прошла проверку силовых конструкций", - добавил Бирюков.Он также отметил, что в прошлом году коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений.По словам Бирюкова, благодаря расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.

https://ria.ru/20220416/moskva-1783861536.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, городское хозяйство москвы