04:10 18.04.2022 (обновлено: 11:54 18.04.2022)
Сбербанк зафиксировал новую волну телефонного мошенничества
Сбербанк зафиксировал новую волну телефонного мошенничества с 20 марта
Мобильный телефон и банковская карта. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах — количество таких звонков в день упало в 5,5 раза, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"По оценкам "Сбера", тренд на дальнейший рост телефонного мошенничества сохранял актуальность вплоть до начала специальной военной операции", — прокомментировал он.
По словам Кузнецова, в январе клиенты Сбербанка 250 тысяч раз пожаловались в банк на попытки мошенничества, а в феврале было зафиксировано 264 тысячи обращений — уже на 6% больше.
"С 24 февраля, сразу после начала спецоперации, звонки прекратились. Мошенники успели сделать несколько сотен звонков — и потом до 20 чисел марта была почти полная тишина. С 20 марта мы наблюдаем активизацию преступных кол-центров и плавный рост звонков, однако их объемы существенно ниже: если до спецоперации количество жалоб составляло в среднем 11 тысяч в сутки, то с 20 марта — 2 тысячи в сутки, снижение в пять с половиной раз", — добавил зампред правления Сбербанка.
Кузнецов предположил, что происходящее может объясняться тем, что часть кол-центров закрылась, поскольку локации, где они были расположены, близки к активным действиям спецоперации, например в городе Днепр.
"Наши коллеги из полиции также отмечают резкое снижение обращений потерпевших с заявлениями. Вместе с тем активизировались мошеннические звонки по различным военным темам с целью раскачать ситуацию внутри страны. Например, звонки от имени военкоматов для сбора резервистов или призывы выйти на митинги", — заключил он.