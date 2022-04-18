https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784017400.html

Сбербанк зафиксировал новую волну телефонного мошенничества

Сбербанк зафиксировал новую волну телефонного мошенничества - РИА Новости, 18.04.2022

Сбербанк зафиксировал новую волну телефонного мошенничества

Мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T04:10

2022-04-18T04:10

2022-04-18T11:54

днепр (город)

сбербанк россии

украина

россия

общество

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах — количество таких звонков в день упало в 5,5 раза, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.По словам Кузнецова, в январе клиенты Сбербанка 250 тысяч раз пожаловались в банк на попытки мошенничества, а в феврале было зафиксировано 264 тысячи обращений — уже на 6% больше.Кузнецов предположил, что происходящее может объясняться тем, что часть кол-центров закрылась, поскольку локации, где они были расположены, близки к активным действиям спецоперации, например в городе Днепр."Наши коллеги из полиции также отмечают резкое снижение обращений потерпевших с заявлениями. Вместе с тем активизировались мошеннические звонки по различным военным темам с целью раскачать ситуацию внутри страны. Например, звонки от имени военкоматов для сбора резервистов или призывы выйти на митинги", — заключил он.Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>

https://ria.ru/20220418/sberbank-1784016799.html

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днепр (город), сбербанк россии, украина, россия, общество