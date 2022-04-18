Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк зафиксировал новую волну телефонного мошенничества - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784017400.html
Сбербанк зафиксировал новую волну телефонного мошенничества
Сбербанк зафиксировал новую волну телефонного мошенничества - РИА Новости, 18.04.2022
Сбербанк зафиксировал новую волну телефонного мошенничества
Мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T04:10
2022-04-18T11:54
днепр (город)
сбербанк россии
украина
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах — количество таких звонков в день упало в 5,5 раза, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.По словам Кузнецова, в январе клиенты Сбербанка 250 тысяч раз пожаловались в банк на попытки мошенничества, а в феврале было зафиксировано 264 тысячи обращений — уже на 6% больше.Кузнецов предположил, что происходящее может объясняться тем, что часть кол-центров закрылась, поскольку локации, где они были расположены, близки к активным действиям спецоперации, например в городе Днепр."Наши коллеги из полиции также отмечают резкое снижение обращений потерпевших с заявлениями. Вместе с тем активизировались мошеннические звонки по различным военным темам с целью раскачать ситуацию внутри страны. Например, звонки от имени военкоматов для сбора резервистов или призывы выйти на митинги", — заключил он.Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220418/sberbank-1784016799.html
днепр (город)
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), сбербанк россии, украина, россия, общество
04:10 18.04.2022 (обновлено: 11:54 18.04.2022)
 
Сбербанк зафиксировал новую волну телефонного мошенничества

Сбербанк зафиксировал новую волну телефонного мошенничества с 20 марта

© Depositphotos / leungchopanМобильный телефон и банковская карта
Мобильный телефон и банковская карта - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Depositphotos / leungchopan
Мобильный телефон и банковская карта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах — количество таких звонков в день упало в 5,5 раза, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"По оценкам "Сбера", тренд на дальнейший рост телефонного мошенничества сохранял актуальность вплоть до начала специальной военной операции", — прокомментировал он.

По словам Кузнецова, в январе клиенты Сбербанка 250 тысяч раз пожаловались в банк на попытки мошенничества, а в феврале было зафиксировано 264 тысячи обращений — уже на 6% больше.

"С 24 февраля, сразу после начала спецоперации, звонки прекратились. Мошенники успели сделать несколько сотен звонков — и потом до 20 чисел марта была почти полная тишина. С 20 марта мы наблюдаем активизацию преступных кол-центров и плавный рост звонков, однако их объемы существенно ниже: если до спецоперации количество жалоб составляло в среднем 11 тысяч в сутки, то с 20 марта — 2 тысячи в сутки, снижение в пять с половиной раз", — добавил зампред правления Сбербанка.

Кузнецов предположил, что происходящее может объясняться тем, что часть кол-центров закрылась, поскольку локации, где они были расположены, близки к активным действиям спецоперации, например в городе Днепр.
"Наши коллеги из полиции также отмечают резкое снижение обращений потерпевших с заявлениями. Вместе с тем активизировались мошеннические звонки по различным военным темам с целью раскачать ситуацию внутри страны. Например, звонки от имени военкоматов для сбора резервистов или призывы выйти на митинги", — заключил он.
Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>
Пользователь использует банковскую карту Мир в банкомате - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
03:36
Сбербанк остановил атаку с Украины на карты россиян
 
Днепр (город)Сбербанк РоссииУкраинаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала