https://ria.ru/20220418/minoborony-1784187312.html
ВС России уничтожили ракетами 16 военных объектов Украины
ВС России уничтожили ракетами 16 военных объектов Украины - РИА Новости, 18.04.2022
ВС России уничтожили ракетами 16 военных объектов Украины
Высокоточными ракетами с воздуха в течение дня в районе трёх населенных пунктов уничтожены 16 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T20:09
2022-04-18T20:09
2022-04-18T20:14
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха в течение дня в районе трёх населенных пунктов уничтожены 16 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман", - сказал он на брифинге.Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия поразили 331 военный объект на Украине, в том числе пункты управления, склады вооружения и районы сосредоточения живой силы противника заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331 военному объекту", - сказал Конашенков на брифинге.Он уточнил, что поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское."В результате удара в районе населенного пункта Новотошковская уничтожено до 120 националистов и девять единиц военной техники", - добавил Конашенков.Также ВС РФ за день уничтожили 11 единиц бронетехники, пять орудий и 12 единиц специальной автомобильной техники Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220418/boepripasy-1784182652.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, в мире
20:09 18.04.2022 (обновлено: 20:14 18.04.2022)
ВС России уничтожили ракетами 16 военных объектов Украины
Минобороны: 16 военных объектов Украины уничтожены высокоточными ракетами с воздуха
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха в течение дня в районе трёх населенных пунктов уничтожены 16 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России
уничтожены 16 военных объектов Украины
. Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная
, Барвенково и Красный Лиман", - сказал он на брифинге.
Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия поразили 331 военный объект на Украине, в том числе пункты управления, склады вооружения и районы сосредоточения живой силы противника заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331 военному объекту", - сказал Конашенков на брифинге.
Он уточнил, что поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское.
"В результате удара в районе населенного пункта Новотошковская уничтожено до 120 националистов и девять единиц военной техники", - добавил Конашенков.
Также ВС РФ за день уничтожили 11 единиц бронетехники, пять орудий и 12 единиц специальной автомобильной техники Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.