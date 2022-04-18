Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры может ограничить поддержку полнометражного кинодебюта - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/minkultury-1784161996.html
Минкультуры может ограничить поддержку полнометражного кинодебюта
Минкультуры может ограничить поддержку полнометражного кинодебюта - РИА Новости, 18.04.2022
Минкультуры может ограничить поддержку полнометражного кинодебюта
Минкультуры РФ подготовило проект приказа, определяющего предельные суммы полного финансирования дебютных фильмов, согласно которому на производство... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:42
2022-04-18T17:42
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855011_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_252f0be69889192735619a0a96e67c15.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минкультуры РФ подготовило проект приказа, определяющего предельные суммы полного финансирования дебютных фильмов, согласно которому на производство полнометражного игрового дебюта может быть выделено до 60 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что проект приказа "Об основных принципах государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2022 году" подготовлен, чтобы дополнить основные принципы финансовой господдержки кинопроизводства, установив предельные суммы для картин режиссеров-дебютантов, которые закончили вузы не более 5 лет назад."Для полнометражных игровых дебютных фильмом максимальная сумма не может превышать 60 миллионов рублей, для короткометражных неигровых дебютных фильмов − не более 2,5 миллионов рублей, для короткометражных анимационных дебютных фильмов – не более 350 тысяч рублей за минуту", - говорится в сообщении.Сбор заявок на полное финансирование дебютных фильмов запланирован на май 2022 года.Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о внесении изменений в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", где предусматривается полное финансирование дебютного кино, документальных фильмов и авторской анимации.
https://ria.ru/20220404/kino-1781666706.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855011_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_0bab9a7a3e4d12d0cbe032a318219ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура, владимир путин
17:42 18.04.2022
 
Минкультуры может ограничить поддержку полнометражного кинодебюта

Минкультуры: на производство дебютного фильма может быть выделено 60 миллионов рублей

CC0 / niekverlaan / Оператор
Оператор - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
CC0 / niekverlaan /
Оператор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минкультуры РФ подготовило проект приказа, определяющего предельные суммы полного финансирования дебютных фильмов, согласно которому на производство полнометражного игрового дебюта может быть выделено до 60 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что проект приказа "Об основных принципах государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2022 году" подготовлен, чтобы дополнить основные принципы финансовой господдержки кинопроизводства, установив предельные суммы для картин режиссеров-дебютантов, которые закончили вузы не более 5 лет назад.
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 14:13Культура
Минкультуры поддержит более 50 мероприятий в сфере кино
"Для полнометражных игровых дебютных фильмом максимальная сумма не может превышать 60 миллионов рублей, для короткометражных неигровых дебютных фильмов − не более 2,5 миллионов рублей, для короткометражных анимационных дебютных фильмов – не более 350 тысяч рублей за минуту", - говорится в сообщении.
Сбор заявок на полное финансирование дебютных фильмов запланирован на май 2022 года.
Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о внесении изменений в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", где предусматривается полное финансирование дебютного кино, документальных фильмов и авторской анимации.
 
РоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)КультураВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала