https://ria.ru/20220418/minkultury-1784161996.html

Минкультуры может ограничить поддержку полнометражного кинодебюта

Минкультуры может ограничить поддержку полнометражного кинодебюта - РИА Новости, 18.04.2022

Минкультуры может ограничить поддержку полнометражного кинодебюта

Минкультуры РФ подготовило проект приказа, определяющего предельные суммы полного финансирования дебютных фильмов, согласно которому на производство... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:42

2022-04-18T17:42

2022-04-18T17:42

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

культура

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минкультуры РФ подготовило проект приказа, определяющего предельные суммы полного финансирования дебютных фильмов, согласно которому на производство полнометражного игрового дебюта может быть выделено до 60 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что проект приказа "Об основных принципах государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2022 году" подготовлен, чтобы дополнить основные принципы финансовой господдержки кинопроизводства, установив предельные суммы для картин режиссеров-дебютантов, которые закончили вузы не более 5 лет назад."Для полнометражных игровых дебютных фильмом максимальная сумма не может превышать 60 миллионов рублей, для короткометражных неигровых дебютных фильмов − не более 2,5 миллионов рублей, для короткометражных анимационных дебютных фильмов – не более 350 тысяч рублей за минуту", - говорится в сообщении.Сбор заявок на полное финансирование дебютных фильмов запланирован на май 2022 года.Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о внесении изменений в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", где предусматривается полное финансирование дебютного кино, документальных фильмов и авторской анимации.

https://ria.ru/20220404/kino-1781666706.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура, владимир путин