https://ria.ru/20220418/meksika-1784199435.html

В Мексике "наказали" Зеленского и Байдена за эскалацию на Украине

В Мексике "наказали" Зеленского и Байдена за эскалацию на Украине - РИА Новости, 18.04.2022

В Мексике "наказали" Зеленского и Байдена за эскалацию на Украине

В Мехико в день празднования католической пасхи был сожжен картонный танк с чучелами президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского внутри, сообщило... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T22:19

2022-04-18T22:19

2022-04-18T22:58

в мире

мексика

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Мехико в день празднования католической пасхи был сожжен картонный танк с чучелами президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского внутри, сообщило агентство Франс Пресс."Промышленный кран поднял над площадью композицию, которая воспламенилась от пиротехники под одобрительные возгласы зрителей", — отметила аргентинская газета La Nacion.Фигурка наполовину дьявола, наполовину Байдена торчала из открытого люка танка, тогда как картонный Зеленский был помещен в дуло военной машины.Автор объекта уточнил, что считает Украину ответственной за эскалацию конфликта с Россией из-за стремления киевского правительства вступить в НАТО.По сложившейся в южноамериканских странах традиции в католическую пасху принято осуществлять так называемое сожжение иуд — чучел тех людей, которые разочаровали граждан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/zelenskiy-1784068690.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/zelenskiy-1784135178.html

https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784019259.html

мексика

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, мексика, джо байден, владимир зеленский