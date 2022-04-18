22:19 18.04.2022 (обновлено: 22:58 18.04.2022)
В Мексике "наказали" Зеленского и Байдена за эскалацию на Украине
В Мексике во время празднования Пасхи были сожжены картонные фигурки Зеленского и Байдена
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Мехико в день празднования католической пасхи был сожжен картонный танк с чучелами президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского внутри, сообщило агентство Франс Пресс.
"Промышленный кран поднял над площадью композицию, которая воспламенилась от пиротехники под одобрительные возгласы зрителей", — отметила аргентинская газета La Nacion.
Фигурка наполовину дьявола, наполовину Байдена торчала из открытого люка танка, тогда как картонный Зеленский был помещен в дуло военной машины.
По сложившейся в южноамериканских странах традиции в католическую пасху принято осуществлять так называемое сожжение иуд — чучел тех людей, которые разочаровали граждан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.