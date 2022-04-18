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В центре Лондона задержали вооруженного ножом мужчину - РИА Новости, 18.04.2022
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В центре Лондона задержали вооруженного ножом мужчину
В центре Лондона задержали вооруженного ножом мужчину - РИА Новости, 18.04.2022
В центре Лондона задержали вооруженного ножом мужчину
Полиция Лондона задержала вооруженного ножом мужчину по подозрению в покушении на убийство на улице Уайтхолл в центре города, где находятся правительственные... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:54
2022-04-18T17:54
в мире
великобритания
лондон
происшествия
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ЛОНДОН, 18 апр – РИА Новости. Полиция Лондона задержала вооруженного ножом мужчину по подозрению в покушении на убийство на улице Уайтхолл в центре города, где находятся правительственные здания, сообщает служба столичной полиции.Инцидент произошел около девяти утра (около 11.00 мск), когда 29-летний мужчина вступил в конфликт с двумя полицейскими.Сотрудники полиции применили электрошокер, мужчина был задержан, сообщений о пострадавших нет."Мужчина был задержан по подозрению в попытке убийства и в ношении оружия для нападения и остается под стражей в полицейском участке", - говорится в сообщении.Инцидент не квалифицируется как теракт, начато расследование.
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в мире, великобритания, лондон, происшествия
17:54 18.04.2022
 
В центре Лондона задержали вооруженного ножом мужчину

В правительственном квартале Лондона полиция задержала вооруженного ножом мужчину

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 18 апр – РИА Новости. Полиция Лондона задержала вооруженного ножом мужчину по подозрению в покушении на убийство на улице Уайтхолл в центре города, где находятся правительственные здания, сообщает служба столичной полиции.
Инцидент произошел около девяти утра (около 11.00 мск), когда 29-летний мужчина вступил в конфликт с двумя полицейскими.
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Несколько студентов получили ранения при нападении в университете Ле-Мана
Сотрудники полиции применили электрошокер, мужчина был задержан, сообщений о пострадавших нет.
"Мужчина был задержан по подозрению в попытке убийства и в ношении оружия для нападения и остается под стражей в полицейском участке", - говорится в сообщении.
Инцидент не квалифицируется как теракт, начато расследование.
 
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