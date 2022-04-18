https://ria.ru/20220418/london-1784164677.html

В центре Лондона задержали вооруженного ножом мужчину

В центре Лондона задержали вооруженного ножом мужчину - РИА Новости, 18.04.2022

В центре Лондона задержали вооруженного ножом мужчину

Полиция Лондона задержала вооруженного ножом мужчину по подозрению в покушении на убийство на улице Уайтхолл в центре города, где находятся правительственные... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:54

2022-04-18T17:54

2022-04-18T17:54

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происшествия

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ЛОНДОН, 18 апр – РИА Новости. Полиция Лондона задержала вооруженного ножом мужчину по подозрению в покушении на убийство на улице Уайтхолл в центре города, где находятся правительственные здания, сообщает служба столичной полиции.Инцидент произошел около девяти утра (около 11.00 мск), когда 29-летний мужчина вступил в конфликт с двумя полицейскими.Сотрудники полиции применили электрошокер, мужчина был задержан, сообщений о пострадавших нет."Мужчина был задержан по подозрению в попытке убийства и в ношении оружия для нападения и остается под стражей в полицейском участке", - говорится в сообщении.Инцидент не квалифицируется как теракт, начато расследование.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, лондон, происшествия