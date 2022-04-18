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В Триполи заявили, что не могут увеличить поставки нефти и газа в Европу - РИА Новости, 18.04.2022
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В Триполи заявили, что не могут увеличить поставки нефти и газа в Европу
В Триполи заявили, что не могут увеличить поставки нефти и газа в Европу - РИА Новости, 18.04.2022
В Триполи заявили, что не могут увеличить поставки нефти и газа в Европу
Ливия в настоящее время не способна увеличить поставки нефти и газа в Европу, заявил РИА Новости министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:31
2022-04-18T13:38
цены на нефть
экономика
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КАИР, 18 апр - РИА Новости. Ливия в настоящее время не способна увеличить поставки нефти и газа в Европу, заявил РИА Новости министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун."Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет", - сказал глава ведомства. По его словам, "увеличение добычи ливийской нефти требует завершения процессов модернизации (нефтяных объектов) при наличии эффективного и прозрачного управления".Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка и приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России.По данным компании, в 2021 году только 18% сырой нефти, перерабатываемой Eni, имели российское происхождение, и она планирует компенсировать эти объемы закупками на международном рынке.Как ранее заявил СМИ глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла, средний уровень нефтедобычи в Ливии в 2021 году составил 1,2 миллиона баррелей в день, что обеспечило рост экспорта нефти на 310% по сравнению с уровнем 2020 года.
https://ria.ru/20220415/golod-1783606823.html
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цены на нефть, экономика, ливия, eni , евросоюз
13:31 18.04.2022 (обновлено: 13:38 18.04.2022)
 
В Триполи заявили, что не могут увеличить поставки нефти и газа в Европу

Министр нефти Аун: Ливия не может увеличить поставки нефти и газа в Европу

© AFP 2022Нефтеперерабатывающее предприятие в Бреге, Ливия
Нефтеперерабатывающее предприятие в Бреге, Ливия - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022
Нефтеперерабатывающее предприятие в Бреге, Ливия
Читать ria.ru в
КАИР, 18 апр - РИА Новости. Ливия в настоящее время не способна увеличить поставки нефти и газа в Европу, заявил РИА Новости министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун.
"Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет", - сказал глава ведомства. По его словам, "увеличение добычи ливийской нефти требует завершения процессов модернизации (нефтяных объектов) при наличии эффективного и прозрачного управления".
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Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка и приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России.
По данным компании, в 2021 году только 18% сырой нефти, перерабатываемой Eni, имели российское происхождение, и она планирует компенсировать эти объемы закупками на международном рынке.
Как ранее заявил СМИ глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла, средний уровень нефтедобычи в Ливии в 2021 году составил 1,2 миллиона баррелей в день, что обеспечило рост экспорта нефти на 310% по сравнению с уровнем 2020 года.
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