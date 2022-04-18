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В Москве открылась мастерская для молодых авторов "Мир литературы" - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
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В Москве открылась мастерская для молодых авторов "Мир литературы"
В Москве открылась мастерская для молодых авторов "Мир литературы" - РИА Новости, 18.04.2022
В Москве открылась мастерская для молодых авторов "Мир литературы"
В Академии музыки имени Гнесиных прошла церемония открытия всероссийской литературной мастерской "Мир литературы", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:09
2022-04-18T12:09
культура
новости культуры
президентский фонд культурных инициатив
москва
владимир толстой
сергей степашин
сергей шаргунов
книги
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Академии музыки имени Гнесиных прошла церемония открытия всероссийской литературной мастерской "Мир литературы", передает корреспондент РИА Новости.По словам, главы Российского книжного союза (РКС) и председателя Наблюдательного совета АСПИ Сергея Степашина, замечательно, что одной из первых инициатив ассоциации стало "возрождение мастерских для молодых писателей". "Таланту нужно помогать развиваться. Я рассчитываю, что АСПИ и РКС все сделают для этого", — говорит Степашин.Председатель АСПИ Сергей Шаргунов считает, что самое главное — "поддержать талантливых людей и сделать так, чтобы каждый из этих голосов был услышан". Принять участие в мастерской приехали 170 авторов со всей России. Их ждут встречи с наставниками — писателями и поэтами, готовыми поделиться секретами мастерства.Мастерская "Мир литературы" — проект Ассоциации писателей и издателей, который проходит с 18 по 21 апреля в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его цель — выявление и поддержка молодых авторов, расширение их творческих границ, установление контактов между писательскими поколениями.
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новости культуры, президентский фонд культурных инициатив, москва, владимир толстой, сергей степашин, сергей шаргунов, книги, литература, российская академия музыки имени гнесиных
12:09 18.04.2022
 
В Москве открылась мастерская для молодых авторов "Мир литературы"

Всероссийскую мастерскую для молодых авторов "Мир литературы" открыли в Москве

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Академии музыки имени Гнесиных прошла церемония открытия всероссийской литературной мастерской "Мир литературы", передает корреспондент РИА Новости.

"Желаю ярких текстов, прорыва в литературе и счастливых дней в Москве", — сказал советник президента России по вопросам культуры и председатель творческого совета Ассоциации писателей и издателей (АСПИ) Владимир Толстой.

По словам, главы Российского книжного союза (РКС) и председателя Наблюдательного совета АСПИ Сергея Степашина, замечательно, что одной из первых инициатив ассоциации стало "возрождение мастерских для молодых писателей".
"Таланту нужно помогать развиваться. Я рассчитываю, что АСПИ и РКС все сделают для этого", — говорит Степашин.
Председатель АСПИ Сергей Шаргунов считает, что самое главное — "поддержать талантливых людей и сделать так, чтобы каждый из этих голосов был услышан".
Принять участие в мастерской приехали 170 авторов со всей России. Их ждут встречи с наставниками — писателями и поэтами, готовыми поделиться секретами мастерства.
Мастерская "Мир литературы" — проект Ассоциации писателей и издателей, который проходит с 18 по 21 апреля в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его цель — выявление и поддержка молодых авторов, расширение их творческих границ, установление контактов между писательскими поколениями.
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КультураНовости культурыПрезидентский фонд культурных инициативМоскваВладимир ТолстойСергей СтепашинСергей ШаргуновКнигиЛитератураРоссийская академия музыки имени Гнесиных
 
 
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