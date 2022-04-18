https://ria.ru/20220418/literatura-1784059744.html
В Москве открылась мастерская для молодых авторов "Мир литературы"
В Москве открылась мастерская для молодых авторов "Мир литературы" - РИА Новости, 18.04.2022
В Москве открылась мастерская для молодых авторов "Мир литературы"
В Академии музыки имени Гнесиных прошла церемония открытия всероссийской литературной мастерской "Мир литературы", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:09
2022-04-18T12:09
2022-04-18T12:09
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Академии музыки имени Гнесиных прошла церемония открытия всероссийской литературной мастерской "Мир литературы", передает корреспондент РИА Новости.По словам, главы Российского книжного союза (РКС) и председателя Наблюдательного совета АСПИ Сергея Степашина, замечательно, что одной из первых инициатив ассоциации стало "возрождение мастерских для молодых писателей". "Таланту нужно помогать развиваться. Я рассчитываю, что АСПИ и РКС все сделают для этого", — говорит Степашин.Председатель АСПИ Сергей Шаргунов считает, что самое главное — "поддержать талантливых людей и сделать так, чтобы каждый из этих голосов был услышан". Принять участие в мастерской приехали 170 авторов со всей России. Их ждут встречи с наставниками — писателями и поэтами, готовыми поделиться секретами мастерства.Мастерская "Мир литературы" — проект Ассоциации писателей и издателей, который проходит с 18 по 21 апреля в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его цель — выявление и поддержка молодых авторов, расширение их творческих границ, установление контактов между писательскими поколениями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, президентский фонд культурных инициатив, москва, владимир толстой, сергей степашин, сергей шаргунов, книги, литература, российская академия музыки имени гнесиных
В Москве открылась мастерская для молодых авторов "Мир литературы"
Всероссийскую мастерскую для молодых авторов "Мир литературы" открыли в Москве
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Академии музыки имени Гнесиных прошла церемония открытия всероссийской литературной мастерской "Мир литературы", передает корреспондент РИА Новости.
"Желаю ярких текстов, прорыва в литературе и счастливых дней в Москве", — сказал советник президента России по вопросам культуры и председатель творческого совета Ассоциации писателей и издателей (АСПИ) Владимир Толстой.
По словам, главы Российского книжного союза (РКС) и председателя Наблюдательного совета АСПИ Сергея Степашина, замечательно, что одной из первых инициатив ассоциации стало "возрождение мастерских для молодых писателей".
"Таланту нужно помогать развиваться. Я рассчитываю, что АСПИ и РКС все сделают для этого", — говорит Степашин.
Председатель АСПИ Сергей Шаргунов считает, что самое главное — "поддержать талантливых людей и сделать так, чтобы каждый из этих голосов был услышан".
Принять участие в мастерской приехали 170 авторов со всей России. Их ждут встречи с наставниками — писателями и поэтами, готовыми поделиться секретами мастерства.
Мастерская "Мир литературы" — проект Ассоциации писателей и издателей, который проходит с 18 по 21 апреля в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его цель — выявление и поддержка молодых авторов, расширение их творческих границ, установление контактов между писательскими поколениями.