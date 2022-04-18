https://ria.ru/20220418/kvartal-95-1784154287.html

В Госдуме предложили запретить показ по телевидению продукции "Квартала-95"

В Госдуме предложили запретить показ по телевидению продукции "Квартала-95" - РИА Новости, 18.04.2022

В Госдуме предложили запретить показ по телевидению продукции "Квартала-95"

Показ передач "Студии "Квартал-95", в том числе сериала "Сваты", нужно запретить на российском телевидении, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:09

2022-04-18T17:09

2022-04-18T17:09

обострение ситуации в днр и лнр

новости культуры

россия

госдума рф

султан хамзаев

украина

студия "квартал 95"

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Показ передач "Студии "Квартал-95", в том числе сериала "Сваты", нужно запретить на российском телевидении, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал российские телеканалы отказаться от показа сериала "Сваты" и других проектов компании "Студия "Квартал-95", основателем которой является Владимир Зеленский.Кроме того, политик подготовил депутатский запрос (есть в распоряжении РИА Новости) на имя министра культуры Ольги Любимовой с просьбой провести тщательный анализ и рекомендовать российским каналам запретить показ передач украинской компании в России. "В нашей стране не должно быть места проектам, запущенным военными преступниками", - отмечено в документе.

https://ria.ru/20220409/serial-1782691784.html

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Кирилл Волков

новости культуры, россия, госдума рф, султан хамзаев, украина, студия "квартал 95"