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В Госдуме предложили запретить показ по телевидению продукции "Квартала-95" - РИА Новости, 18.04.2022
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В Госдуме предложили запретить показ по телевидению продукции "Квартала-95"
В Госдуме предложили запретить показ по телевидению продукции "Квартала-95" - РИА Новости, 18.04.2022
В Госдуме предложили запретить показ по телевидению продукции "Квартала-95"
Показ передач "Студии "Квартал-95", в том числе сериала "Сваты", нужно запретить на российском телевидении, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:09
2022-04-18T17:09
обострение ситуации в днр и лнр
новости культуры
россия
госдума рф
султан хамзаев
украина
студия "квартал 95"
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Показ передач "Студии "Квартал-95", в том числе сериала "Сваты", нужно запретить на российском телевидении, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал российские телеканалы отказаться от показа сериала "Сваты" и других проектов компании "Студия "Квартал-95", основателем которой является Владимир Зеленский.Кроме того, политик подготовил депутатский запрос (есть в распоряжении РИА Новости) на имя министра культуры Ольги Любимовой с просьбой провести тщательный анализ и рекомендовать российским каналам запретить показ передач украинской компании в России. "В нашей стране не должно быть места проектам, запущенным военными преступниками", - отмечено в документе.
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новости культуры, россия, госдума рф, султан хамзаев, украина, студия "квартал 95"
17:09 18.04.2022
 
В Госдуме предложили запретить показ по телевидению продукции "Квартала-95"

Депутат Хамзаев: время "Сватов" и других передач "Квартала-95" должно быть закончено

© Квартал-95 (2008-...)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
© Квартал-95 (2008-...)
Кадр из сериала "Сваты"
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Показ передач "Студии "Квартал-95", в том числе сериала "Сваты", нужно запретить на российском телевидении, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал российские телеканалы отказаться от показа сериала "Сваты" и других проектов компании "Студия "Квартал-95", основателем которой является Владимир Зеленский.

"Время "Сватов" и других увеселительных передач за авторством компании Зеленского должно быть закончено! Его актерская маска сорвана! Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошел на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещен к показу на российском телевидении", - сказал Хамзаев.

Кроме того, политик подготовил депутатский запрос (есть в распоряжении РИА Новости) на имя министра культуры Ольги Любимовой с просьбой провести тщательный анализ и рекомендовать российским каналам запретить показ передач украинской компании в России. "В нашей стране не должно быть места проектам, запущенным военными преступниками", - отмечено в документе.
Стоп-кадр заставки сериала Сваты
9 апреля, 16:29
Глава Дагестана призвал российские каналы отказаться от сериала "Сваты"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНовости культурыРоссияГосдума РФСултан ХамзаевУкраинаСтудия "Квартал 95"
 
 
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