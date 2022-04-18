В Госдуме предложили запретить показ по телевидению продукции "Квартала-95"
Депутат Хамзаев: время "Сватов" и других передач "Квартала-95" должно быть закончено
© Квартал-95 (2008-...)Кадр из сериала "Сваты"
© Квартал-95 (2008-...)
Кадр из сериала "Сваты"
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Показ передач "Студии "Квартал-95", в том числе сериала "Сваты", нужно запретить на российском телевидении, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал российские телеканалы отказаться от показа сериала "Сваты" и других проектов компании "Студия "Квартал-95", основателем которой является Владимир Зеленский.
"Время "Сватов" и других увеселительных передач за авторством компании Зеленского должно быть закончено! Его актерская маска сорвана! Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошел на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещен к показу на российском телевидении", - сказал Хамзаев.
Кроме того, политик подготовил депутатский запрос (есть в распоряжении РИА Новости) на имя министра культуры Ольги Любимовой с просьбой провести тщательный анализ и рекомендовать российским каналам запретить показ передач украинской компании в России. "В нашей стране не должно быть места проектам, запущенным военными преступниками", - отмечено в документе.