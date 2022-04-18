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Официальный курс доллара на вторник составил 79,45 рубля - РИА Новости, 18.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220418/kurs-1784157195.html
Официальный курс доллара на вторник составил 79,45 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 79,45 рубля - РИА Новости, 18.04.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 79,45 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 59,08 копейки, до 79,4529 рубля, курс евро - на 64,26 копейки, до 86,4289 рубля,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:25
2022-04-18T17:31
курс доллара
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
рубль
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 59,08 копейки, до 79,4529 рубля, курс евро - на 64,26 копейки, до 86,4289 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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курс доллара, доллар, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, рубль, валюта, евро, динамика курсов валют
17:25 18.04.2022 (обновлено: 17:31 18.04.2022)
 
Официальный курс доллара на вторник составил 79,45 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 79,45 рубля, евро — 86,43 рубля

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Пункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 59,08 копейки, до 79,4529 рубля, курс евро - на 64,26 копейки, до 86,4289 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКурс доллараДолларЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаРубльВалютаевроДинамика курсов валют
 
 
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