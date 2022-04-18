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Официальный курс доллара на вторник составил 79,45 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 79,45 рубля - РИА Новости, 18.04.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 79,45 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 59,08 копейки, до 79,4529 рубля, курс евро - на 64,26 копейки, до 86,4289 рубля,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:25
2022-04-18T17:25
2022-04-18T17:31
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 59,08 копейки, до 79,4529 рубля, курс евро - на 64,26 копейки, до 86,4289 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:25 18.04.2022 (обновлено: 17:31 18.04.2022)
Официальный курс доллара на вторник составил 79,45 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 79,45 рубля, евро — 86,43 рубля