https://ria.ru/20220418/krakh-1784152535.html

Почему Путин не виноват в скором крахе США

В США объяснили, почему в серьезных проблемах страны виноват не Путин - РИА Новости, 18.04.2022

Почему Путин не виноват в скором крахе США

Неуправляемая политика властей в сочетании с бешеным ростом государственного долга приведут к краху США, заявил в интервью Newsmax публицист и телекомментатор... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:03

2022-04-18T17:03

2022-04-18T17:35

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Неуправляемая политика властей в сочетании с бешеным ростом государственного долга приведут к краху США, заявил в интервью Newsmax публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур.В качестве примера Мур привел некоторые статистические данные. Так, в 1985 госдолг США не превышал триллиона долларов, тогда как сейчас он достиг тридцати триллионов."И при этом никто даже вида не подает, что что-то пошло не так", — отметил эксперт.По его мнению, приход к власти Джо Байдена стал победой "для России и Китая", потому что именно его решение заморозить строительство трубопровода Keystone XL и "объявить войну против американской энергетики" позволило соперникам США развиваться.Западные страны во главе с США ввели санкции против России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Меры в основном затронули банковский сектор и сферу высоких технологий. Многие бренды приостановили деятельность на территории Российской Федерации.Одним из первых ограничений стало введение в США запрета на импорт энергоносителей из России, после чего их стоимость начала усиленно расти. Кроме того, к концу марта цены на потребительские товары в Соединенные Штатах выросли на 8,5 процента в годовом выражении. В феврале этот показатель равнялся 7,9 процента. Темпы роста стали рекордными с декабря 1981 года, в чем Байден решил обвинить Россию.Как отмечал вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и спровоцировать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.

https://ria.ru/20220410/tseny-1782733778.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/neft-1781302270.html

сша

россия

украина

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, джо байден, россия, украина