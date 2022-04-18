https://ria.ru/20220418/krakh-1784152535.html
Почему Путин не виноват в скором крахе США
В США объяснили, почему в серьезных проблемах страны виноват не Путин - РИА Новости, 18.04.2022
Почему Путин не виноват в скором крахе США
Неуправляемая политика властей в сочетании с бешеным ростом государственного долга приведут к краху США, заявил в интервью Newsmax публицист и телекомментатор... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:03
2022-04-18T17:03
2022-04-18T17:35
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Неуправляемая политика властей в сочетании с бешеным ростом государственного долга приведут к краху США, заявил в интервью Newsmax публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур.В качестве примера Мур привел некоторые статистические данные. Так, в 1985 госдолг США не превышал триллиона долларов, тогда как сейчас он достиг тридцати триллионов."И при этом никто даже вида не подает, что что-то пошло не так", — отметил эксперт.По его мнению, приход к власти Джо Байдена стал победой "для России и Китая", потому что именно его решение заморозить строительство трубопровода Keystone XL и "объявить войну против американской энергетики" позволило соперникам США развиваться.Западные страны во главе с США ввели санкции против России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Меры в основном затронули банковский сектор и сферу высоких технологий. Многие бренды приостановили деятельность на территории Российской Федерации.Одним из первых ограничений стало введение в США запрета на импорт энергоносителей из России, после чего их стоимость начала усиленно расти. Кроме того, к концу марта цены на потребительские товары в Соединенные Штатах выросли на 8,5 процента в годовом выражении. В феврале этот показатель равнялся 7,9 процента. Темпы роста стали рекордными с декабря 1981 года, в чем Байден решил обвинить Россию.Как отмечал вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и спровоцировать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.
https://ria.ru/20220410/tseny-1782733778.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220401/neft-1781302270.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, россия, украина
17:03 18.04.2022 (обновлено: 17:35 18.04.2022)
В США объяснили, почему в серьезных проблемах страны виноват не Путин
Публицист Мур обвинил американские власти в приближении краха США
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Неуправляемая политика властей в сочетании с бешеным ростом государственного долга приведут к краху США, заявил в интервью Newsmax
публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур.
"В марте темпы инфляции достигли рекордных 8,5 процента. Как так вышло? Мы потратили три триллиона долларов, которых изначально у нас не было. <…> Виноват не Путин и не Трамп. Все это результат бесконтрольной политики правительства", — пояснил он.
В качестве примера Мур привел некоторые статистические данные. Так, в 1985 госдолг США
не превышал триллиона долларов, тогда как сейчас он достиг тридцати триллионов.
"И при этом никто даже вида не подает, что что-то пошло не так", — отметил эксперт.
По его мнению, приход к власти Джо Байдена
стал победой "для России
и Китая", потому что именно его решение заморозить строительство трубопровода Keystone XL и "объявить войну против американской энергетики" позволило соперникам США развиваться.
Западные страны во главе с США ввели санкции против России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Меры в основном затронули банковский сектор и сферу высоких технологий. Многие бренды приостановили деятельность на территории Российской Федерации.
Одним из первых ограничений стало введение в США запрета на импорт энергоносителей из России, после чего их стоимость начала усиленно расти. Кроме того, к концу марта цены на потребительские товары в Соединенные Штатах выросли на 8,5 процента в годовом выражении. В феврале этот показатель равнялся 7,9 процента. Темпы роста стали рекордными с декабря 1981 года, в чем Байден решил обвинить Россию.
Как отмечал вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и спровоцировать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.