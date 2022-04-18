12:14 18.04.2022 (обновлено: 12:17 18.04.2022)
Россельхознадзор не фиксирует перебоев в импорте кормов для животных
Россельхознадзор не фиксирует серьезных перебоев в импорте кормов для домашних животных
Сухой корм для животных
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россельхознадзор не фиксирует серьезных перебоев с зарубежными поставками кормов для домашних животных, сообщает ведомство.
"Необходимо отметить, что доля импорта в общей структуре всех обращающихся на рынке кормов для домашних животных в первом квартале 2022 года составила всего 7%. При этом серьезных перебоев с зарубежными поставками Россельхознадзор не фиксирует", - говорится в сообщении.
По данным ФГИС "Аргус", за первый квартал в Россию ввезено 29,8 тысячи тонн кормовой продукции для домашних животных. А за весь прошлый год доля поставляемых из-за рубежа кормов не превысила 10% - 163 тысячи тонн. При этом введенные Россельхознадзором точечные ограничения на общий объем поставок практически не повлияли, утверждает ведомство.
Корма из Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии, Сербии и стран ЕАЭС ввозятся без ограничений. Кроме того, поставки кормовой продукции для домашних животных возможны со стороны 34 компаний из Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, Бельгии и Дании, для которых до конца года действует временный переходный режим.
Россельхознадзор заявляет о готовности к конструктивному сотрудничеству с представителями отрасли и оперативной отработке поступающих от них предложений. При этом ведомство гарантирует высокий уровень контроля за кормовой продукцией.
29 июня 2021, 20:10Россельхознадзор расширил список поставщиков кормов для животных