https://ria.ru/20220418/korma-1784064341.html

Россельхознадзор не фиксирует перебоев в импорте кормов для животных

Россельхознадзор не фиксирует перебоев в импорте кормов для животных - РИА Новости, 18.04.2022

Россельхознадзор не фиксирует перебоев в импорте кормов для животных

Россельхознадзор не фиксирует серьезных перебоев с зарубежными поставками кормов для домашних животных, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:14

2022-04-18T12:14

2022-04-18T12:17

экономика

россия

франция

австрия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россельхознадзор не фиксирует серьезных перебоев с зарубежными поставками кормов для домашних животных, сообщает ведомство."Необходимо отметить, что доля импорта в общей структуре всех обращающихся на рынке кормов для домашних животных в первом квартале 2022 года составила всего 7%. При этом серьезных перебоев с зарубежными поставками Россельхознадзор не фиксирует", - говорится в сообщении.По данным ФГИС "Аргус", за первый квартал в Россию ввезено 29,8 тысячи тонн кормовой продукции для домашних животных. А за весь прошлый год доля поставляемых из-за рубежа кормов не превысила 10% - 163 тысячи тонн. При этом введенные Россельхознадзором точечные ограничения на общий объем поставок практически не повлияли, утверждает ведомство.Корма из Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии, Сербии и стран ЕАЭС ввозятся без ограничений. Кроме того, поставки кормовой продукции для домашних животных возможны со стороны 34 компаний из Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, Бельгии и Дании, для которых до конца года действует временный переходный режим.Россельхознадзор заявляет о готовности к конструктивному сотрудничеству с представителями отрасли и оперативной отработке поступающих от них предложений. При этом ведомство гарантирует высокий уровень контроля за кормовой продукцией.

https://ria.ru/20220305/rosselkhoznadzor-1776810302.html

https://ria.ru/20210629/korm-1739119693.html

россия

франция

австрия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, франция, австрия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз