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Россельхознадзор не фиксирует перебоев в импорте кормов для животных - РИА Новости, 18.04.2022
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Россельхознадзор не фиксирует перебоев в импорте кормов для животных
Россельхознадзор не фиксирует перебоев в импорте кормов для животных - РИА Новости, 18.04.2022
Россельхознадзор не фиксирует перебоев в импорте кормов для животных
Россельхознадзор не фиксирует серьезных перебоев с зарубежными поставками кормов для домашних животных, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:14
2022-04-18T12:17
экономика
россия
франция
австрия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россельхознадзор не фиксирует серьезных перебоев с зарубежными поставками кормов для домашних животных, сообщает ведомство."Необходимо отметить, что доля импорта в общей структуре всех обращающихся на рынке кормов для домашних животных в первом квартале 2022 года составила всего 7%. При этом серьезных перебоев с зарубежными поставками Россельхознадзор не фиксирует", - говорится в сообщении.По данным ФГИС "Аргус", за первый квартал в Россию ввезено 29,8 тысячи тонн кормовой продукции для домашних животных. А за весь прошлый год доля поставляемых из-за рубежа кормов не превысила 10% - 163 тысячи тонн. При этом введенные Россельхознадзором точечные ограничения на общий объем поставок практически не повлияли, утверждает ведомство.Корма из Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии, Сербии и стран ЕАЭС ввозятся без ограничений. Кроме того, поставки кормовой продукции для домашних животных возможны со стороны 34 компаний из Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, Бельгии и Дании, для которых до конца года действует временный переходный режим.Россельхознадзор заявляет о готовности к конструктивному сотрудничеству с представителями отрасли и оперативной отработке поступающих от них предложений. При этом ведомство гарантирует высокий уровень контроля за кормовой продукцией.
https://ria.ru/20220305/rosselkhoznadzor-1776810302.html
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экономика, россия, франция, австрия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз
12:14 18.04.2022 (обновлено: 12:17 18.04.2022)
 
Россельхознадзор не фиксирует перебоев в импорте кормов для животных

Россельхознадзор не фиксирует серьезных перебоев в импорте кормов для домашних животных

© Depositphotos / belchonockСухой корм для животных
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Depositphotos / belchonock
Сухой корм для животных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россельхознадзор не фиксирует серьезных перебоев с зарубежными поставками кормов для домашних животных, сообщает ведомство.
"Необходимо отметить, что доля импорта в общей структуре всех обращающихся на рынке кормов для домашних животных в первом квартале 2022 года составила всего 7%. При этом серьезных перебоев с зарубежными поставками Россельхознадзор не фиксирует", - говорится в сообщении.
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По данным ФГИС "Аргус", за первый квартал в Россию ввезено 29,8 тысячи тонн кормовой продукции для домашних животных. А за весь прошлый год доля поставляемых из-за рубежа кормов не превысила 10% - 163 тысячи тонн. При этом введенные Россельхознадзором точечные ограничения на общий объем поставок практически не повлияли, утверждает ведомство.
Корма из Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии, Сербии и стран ЕАЭС ввозятся без ограничений. Кроме того, поставки кормовой продукции для домашних животных возможны со стороны 34 компаний из Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, Бельгии и Дании, для которых до конца года действует временный переходный режим.
Россельхознадзор заявляет о готовности к конструктивному сотрудничеству с представителями отрасли и оперативной отработке поступающих от них предложений. При этом ведомство гарантирует высокий уровень контроля за кормовой продукцией.
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ЭкономикаРоссияФранцияАвстрияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
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