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Концерт в поддержку военных и их семей прошел в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220418/kontsert-1784071040.html
Концерт в поддержку военных и их семей прошел в Подмосковье
Концерт в поддержку военных и их семей прошел в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2022
Концерт в поддержку военных и их семей прошел в Подмосковье
Благотворительный концерт в поддержку российских военных и их семей собрал в воскресенье более 800 зрителей в наро-фоминском ДК "Звезда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:36
2022-04-18T12:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
григорий лепс
олег газманов
денис майданов
донбасс
россия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Благотворительный концерт в поддержку российских военных и их семей собрал в воскресенье более 800 зрителей в наро-фоминском ДК "Звезда", сообщает пресс-служба облправительства.Для военнослужащих Наро-Фоминского и Алабинского территориальных гарнизонов и членов их семей выступили звезды российской эстрады Олег Газманов, Григорий Лепс и Денис Майданов.Это уже четвертый концерт в рамках благотворительного проекта, поддержанного губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Идея проведения таких концертов родилась во время одного из совещаний с главой области, на котором обсуждалась гуманитарная помощь для жителей Донбасса. По видеоконференцсвязи к совещанию подключился и народный артист РФ Николпай Басков, заявивший о готовности проводить концерты в поддержку жителей ЛДНР.Ранее звезды российской эстрады уже выступили с концертами в Доме правительства Подмосковья, Кубинке и Балашихе.
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московская область (подмосковье), григорий лепс, олег газманов, денис майданов, донбасс, россия, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр
12:36 18.04.2022
 

Концерт в поддержку военных и их семей прошел в Подмосковье

© Фото : Пресс-службы правительства Московской области Олег Газманова выступает на концерте в поддержку военных и их семей в Подмосковье
Олег Газманова выступает на концерте в поддержку военных и их семей в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Пресс-службы правительства Московской области
Олег Газманова выступает на концерте в поддержку военных и их семей в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Благотворительный концерт в поддержку российских военных и их семей собрал в воскресенье более 800 зрителей в наро-фоминском ДК "Звезда", сообщает пресс-служба облправительства.
Для военнослужащих Наро-Фоминского и Алабинского территориальных гарнизонов и членов их семей выступили звезды российской эстрады Олег Газманов, Григорий Лепс и Денис Майданов.
Это уже четвертый концерт в рамках благотворительного проекта, поддержанного губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Идея проведения таких концертов родилась во время одного из совещаний с главой области, на котором обсуждалась гуманитарная помощь для жителей Донбасса. По видеоконференцсвязи к совещанию подключился и народный артист РФ Николпай Басков, заявивший о готовности проводить концерты в поддержку жителей ЛДНР.
Ранее звезды российской эстрады уже выступили с концертами в Доме правительства Подмосковья, Кубинке и Балашихе.
Губернатора Московской области Андрей Воробьев во время посещения семьи в городском округе Истра - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 15:38Новости Подмосковья
Андрей Воробьев посетил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Григорий ЛепсОлег ГазмановДенис МайдановДонбассРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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