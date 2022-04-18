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Концерт в поддержку военных и их семей прошел в Подмосковье
Концерт в поддержку военных и их семей прошел в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2022
Концерт в поддержку военных и их семей прошел в Подмосковье
Благотворительный концерт в поддержку российских военных и их семей собрал в воскресенье более 800 зрителей в наро-фоминском ДК "Звезда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:36
2022-04-18T12:36
2022-04-18T12:36
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Благотворительный концерт в поддержку российских военных и их семей собрал в воскресенье более 800 зрителей в наро-фоминском ДК "Звезда", сообщает пресс-служба облправительства.Для военнослужащих Наро-Фоминского и Алабинского территориальных гарнизонов и членов их семей выступили звезды российской эстрады Олег Газманов, Григорий Лепс и Денис Майданов.Это уже четвертый концерт в рамках благотворительного проекта, поддержанного губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Идея проведения таких концертов родилась во время одного из совещаний с главой области, на котором обсуждалась гуманитарная помощь для жителей Донбасса. По видеоконференцсвязи к совещанию подключился и народный артист РФ Николпай Басков, заявивший о готовности проводить концерты в поддержку жителей ЛДНР.Ранее звезды российской эстрады уже выступили с концертами в Доме правительства Подмосковья, Кубинке и Балашихе.
https://ria.ru/20220415/opeka-1783742081.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), григорий лепс, олег газманов, денис майданов, донбасс, россия, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр