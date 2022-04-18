https://ria.ru/20220418/kontsert-1784071040.html

Концерт в поддержку военных и их семей прошел в Подмосковье

Концерт в поддержку военных и их семей прошел в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2022

Концерт в поддержку военных и их семей прошел в Подмосковье

Благотворительный концерт в поддержку российских военных и их семей собрал в воскресенье более 800 зрителей в наро-фоминском ДК "Звезда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:36

2022-04-18T12:36

2022-04-18T12:36

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олег газманов

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Благотворительный концерт в поддержку российских военных и их семей собрал в воскресенье более 800 зрителей в наро-фоминском ДК "Звезда", сообщает пресс-служба облправительства.Для военнослужащих Наро-Фоминского и Алабинского территориальных гарнизонов и членов их семей выступили звезды российской эстрады Олег Газманов, Григорий Лепс и Денис Майданов.Это уже четвертый концерт в рамках благотворительного проекта, поддержанного губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Идея проведения таких концертов родилась во время одного из совещаний с главой области, на котором обсуждалась гуманитарная помощь для жителей Донбасса. По видеоконференцсвязи к совещанию подключился и народный артист РФ Николпай Басков, заявивший о готовности проводить концерты в поддержку жителей ЛДНР.Ранее звезды российской эстрады уже выступили с концертами в Доме правительства Подмосковья, Кубинке и Балашихе.

https://ria.ru/20220415/opeka-1783742081.html

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Алёна Пава

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