https://ria.ru/20220418/konferentsiya-1784137879.html

В Москве пройдет международная конференция "Беспилотная авиация – 2022"

В Москве пройдет международная конференция "Беспилотная авиация – 2022" - РИА Новости, 18.04.2022

В Москве пройдет международная конференция "Беспилотная авиация – 2022"

21-22 апреля 2022 года в Москве состоится основное отраслевое мероприятие в области БАС IX Евразийская международная конференция Беспилотная авиация - 2022, в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:17

2022-04-18T16:17

2022-04-18T16:17

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 апр - Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА). 21-22 апреля 2022 года в Москве состоится основное отраслевое мероприятие в области БАС IX Евразийская международная конференция Беспилотная авиация - 2022, в которой традиционно принимают участие организации России, стран СНГ, Азии, Европы и других регионов мира.В конференции примут участие представители Евразийской экономической комиссии, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Росавиации, Ространснадзора и других федеральных органов власти, а также Госкорпорация Ростех, Вертолеты России, Объединенная авиастроительная корпорация, Госкорпорация по ОрВД, Росгидромет, Почта России, отраслевые ассоциации, ведущие научно-исследовательские организации, средства массовой информации.Откроют конференцию и выступят с приветственным словом представители Евразийской экономической комиссии, органов власти Российской Федерации. Спикерами конференции выступят также представители федеральных органов власти, российские эксперты в области развития рынков БАС, а также компаний-производителей прикладных решений для индустрии БАС.Всего будут представлены доклады по более чем 100 актуальным темам.Евразийская международная конференция Беспилотная авиация - 2022 является основным международным отраслевым мероприятием в области БАС на Евразийском пространстве, в которой традиционно принимают участие организации России, стран СНГ, Азии и других регионов мира.Беспилотная авиация - 2022 – крупнейшая Евразийская международная деловая площадка для профессионального обсуждения мировых трендов и инновационных решений, вопросов нормативно-правового и технического регулирования беспилотных авиационных систем.Основные темы деловой программы конференции:В рамках IX Евразийской международной конференции Беспилотная авиация - 2022 пройдет специальная стратегическая сессия, посвящённая выработке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы и развитию рынка беспилотной авиации с участием отраслевых ассоциаций, федеральных органов власти, участников рынка беспилотной авиации, а также переходу на отечественные комплектующие, программное обеспечение и другим стратегически важным мероприятиям в текущих условиях.Конференция проводится с целью всестороннего обсуждения актуальных вопросов в области производства и применения беспилотных воздушных судов, консолидации отечественного и международного опыта, выработки рекомендаций для эффективного развития беспилотной авиации, а также презентации инновационной отечественной и зарубежной продукции предприятий-разработчиков, производителей и поставщиков БАС, обмена практическим опытом, обсуждения путей развития и потребностей отраслей экономики, выполнение работ министерств и ведомств в области развития и совершенствования отраслевой нормативно-правовой базы и технического регулирования.В рамках конференции пройдет выставка-презентация инновационной отечественной и зарубежной продукции предприятий индустрии беспилотных авиационных систем.Организатором конференции выступает Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА).Зарегистрироваться для участия в конференции и выставке, выступления с докладом, а также получить подробную информацию о мероприятии можно на сайте aviacenter.events по телефону Организационного комитета: +7(495) 225 99 57 (многоканальный, доб.5) или по электронной почте events@aviacenter.org.Действует упрощенная система регистрации. Количество мест ограничено.Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА) – первый в России, в Евразийском союзе и странах СНГ независимый консалтинговый центр, в продуктовой линейке которого более 100 видов профессиональных услуг в области отраслевого стратегического планирования, управленческого и инвестиционного консалтинга.Консорциум, в составе которого Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА) и Центр стратегических разработок на транспорте (ЦСРТ), в 2020 году вошел в ТОП-10 рейтинга RAEX крупнейших консалтинговых групп в области стратегического планирования и организационного развития.Под руководством и при участии ЦСР ГА было реализовано более 350 стратегических проектов в интересах авиакомпаний, аэропортов, авиапромышленных холдингов и других предприятий отрасли, федеральных и региональных органов власти. Подробности на сайте aviacenter.org.ЦСР ГА также является одним из крупнейших в мире организаторов авиационных профессиональных мероприятий. Ежегодно количество проводимых форумов и конференций достигает 20.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы