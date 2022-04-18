15:51 18.04.2022 (обновлено: 16:05 18.04.2022)
Комиссия по биолабораториям проведет исследование заболеваний на Украине
Комиссия по биолабораториям проведет исследование по вспышкам заболеваний на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкЗаседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины
Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комиссия по биолабораториям проведет исследование по вспышкам заболеваний на Украине, заявила журналистам сопредседатель комиссии обеих палат парламента РФ по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.
По ее словам, в комиссии уверены в том, что граждане Украины оказались мишенью своей власти при содействии министерства обороны США.
Также она сообщила о создании научно-консультативного совета при комиссии, он соберется 5 мая.
До этого вице-спикер ГД заявляла о том, что комиссия попросила Роспотребнадзор провести анализ азиатского штамма туберкулеза, кори и соотнести их с локализацией лабораторий США на Украине. Кроме того, представители комиссии сообщали прессе, что по дипломатическим каналам запущена процедура приглашения в Россию замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.