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Комиссия по биолабораториям проведет исследование заболеваний на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
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Комиссия по биолабораториям проведет исследование заболеваний на Украине
Комиссия по биолабораториям проведет исследование заболеваний на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
Комиссия по биолабораториям проведет исследование заболеваний на Украине
Комиссия по биолабораториям проведет исследование по вспышкам заболеваний на Украине, заявила журналистам сопредседатель комиссии обеих палат парламента РФ по... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:51
2022-04-18T16:05
в мире
ирина яровая
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкции в отношении россии
министерство обороны сша
госдума рф
украина
сша
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комиссия по биолабораториям проведет исследование по вспышкам заболеваний на Украине, заявила журналистам сопредседатель комиссии обеих палат парламента РФ по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине зампредседателя Госдумы Ирина Яровая."Мы сегодня проведем отдельное исследование по каждому вопросу вспышек заболеваний на территории Украины, не только ЛНР и ДНР", - сказала Яровая.По ее словам, в комиссии уверены в том, что граждане Украины оказались мишенью своей власти при содействии министерства обороны США.Также она сообщила о создании научно-консультативного совета при комиссии, он соберется 5 мая.До этого вице-спикер ГД заявляла о том, что комиссия попросила Роспотребнадзор провести анализ азиатского штамма туберкулеза, кори и соотнести их с локализацией лабораторий США на Украине. Кроме того, представители комиссии сообщали прессе, что по дипломатическим каналам запущена процедура приглашения в Россию замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20220418/komissiya-1784094360.html
https://ria.ru/20220331/komissiya-1781039150.html
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в мире, ирина яровая, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкции в отношении россии, министерство обороны сша, госдума рф, украина, сша, россия
15:51 18.04.2022 (обновлено: 16:05 18.04.2022)
 
Комиссия по биолабораториям проведет исследование заболеваний на Украине

Комиссия по биолабораториям проведет исследование по вспышкам заболеваний на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкЗаседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины
Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комиссия по биолабораториям проведет исследование по вспышкам заболеваний на Украине, заявила журналистам сопредседатель комиссии обеих палат парламента РФ по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.
"Мы сегодня проведем отдельное исследование по каждому вопросу вспышек заболеваний на территории Украины, не только ЛНР и ДНР", - сказала Яровая.
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
13:54
Комиссия по расследованию работы лабораторий на Украине начала сбор досье
По ее словам, в комиссии уверены в том, что граждане Украины оказались мишенью своей власти при содействии министерства обороны США.
Также она сообщила о создании научно-консультативного совета при комиссии, он соберется 5 мая.
До этого вице-спикер ГД заявляла о том, что комиссия попросила Роспотребнадзор провести анализ азиатского штамма туберкулеза, кори и соотнести их с локализацией лабораторий США на Украине. Кроме того, представители комиссии сообщали прессе, что по дипломатическим каналам запущена процедура приглашения в Россию замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 12:09
Яровая рассказала о создании рабочих групп по биолабораториям на Украине
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
В миреИрина ЯроваяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкции в отношении РоссииМинистерство обороны СШАГосдума РФУкраинаСШАРоссия
 
 
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