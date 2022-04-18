13:54 18.04.2022 (обновлено: 15:55 18.04.2022)
Комиссия по расследованию работы лабораторий на Украине начала сбор досье
Яровая: комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине начала сбор досье
Биологическая опасность
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине начала подготовку досье, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Мы вышли на последовательный опрос свидетелей, который сегодня, можно говорить, уже дал очень ценную информацию, которая будет, несомненно, приобщена к досье. Это позволяет нам выстроить цепочку взаимодействий Соединенных Штатов на Украине по созданию биологических лабораторий, потенциально заточенных под исследование по бактериологическому оружию и проведение соответствующих опытов", — приводит ее слова думская пресс-служба.
Первые задокументированные результаты работы уже приобщили к досье, добавила Яровая.
Яровая добавила, что рабочая группа по вопросам безопасности также опросила свидетелей по факту биологического терроризма в отношении детей в ЛНР, о чем ранее сообщалось комиссией.
"С полной уверенностью мы можем констатировать, что выявлен факт совершения бактериологического, биологического терроризма в отношении детей на территории ЛНР", - резюмировала она.
Ранее Яровая сообщила журналистам, что комиссия изучит информацию об украинских беспилотниках с емкостями для распыления опасных веществ. Как отметила парламентарий, данные будут сопоставлены с более ранней информацией о деятельности американских лабораторий на Украине.
До этого вице-спикер ГД заявляла, что комиссия попросила Роспотребнадзор провести анализ азиатского штамма туберкулеза, кори и соотнести их с локализацией лабораторий США на Украине. Кроме того, представители комиссии сообщали прессе, что по дипломатическим каналам запущена процедура приглашения в Россию замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как заявляло российское Минобороны, США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
Всего сеть насчитывала более 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной операции все, что имело отношение к продолжению американской программы, вывезли с Украины. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден.