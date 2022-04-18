https://ria.ru/20220418/komissiya-1784094360.html

Комиссия по расследованию работы лабораторий на Украине начала сбор досье

Комиссия по расследованию работы лабораторий на Украине начала сбор досье - РИА Новости, 18.04.2022

Комиссия по расследованию работы лабораторий на Украине начала сбор досье

Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине начала подготовку досье, сообщила сопредседатель комиссии,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:54

2022-04-18T13:54

2022-04-18T15:55

ирина яровая

в мире

сша

украина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

россия

мария захарова

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине начала подготовку досье, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Мы вышли на последовательный опрос свидетелей, который сегодня, можно говорить, уже дал очень ценную информацию, которая будет, несомненно, приобщена к досье. Это позволяет нам выстроить цепочку взаимодействий Соединенных Штатов на Украине по созданию биологических лабораторий, потенциально заточенных под исследование по бактериологическому оружию и проведение соответствующих опытов", — приводит ее слова думская пресс-служба.Первые задокументированные результаты работы уже приобщили к досье, добавила Яровая.Яровая добавила, что рабочая группа по вопросам безопасности также опросила свидетелей по факту биологического терроризма в отношении детей в ЛНР, о чем ранее сообщалось комиссией."С полной уверенностью мы можем констатировать, что выявлен факт совершения бактериологического, биологического терроризма в отношении детей на территории ЛНР", - резюмировала она.Ранее Яровая сообщила журналистам, что комиссия изучит информацию об украинских беспилотниках с емкостями для распыления опасных веществ. Как отметила парламентарий, данные будут сопоставлены с более ранней информацией о деятельности американских лабораторий на Украине.До этого вице-спикер ГД заявляла, что комиссия попросила Роспотребнадзор провести анализ азиатского штамма туберкулеза, кори и соотнести их с локализацией лабораторий США на Украине. Кроме того, представители комиссии сообщали прессе, что по дипломатическим каналам запущена процедура приглашения в Россию замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как заявляло российское Минобороны, США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.Всего сеть насчитывала более 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной операции все, что имело отношение к продолжению американской программы, вывезли с Украины. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден.

https://ria.ru/20220417/biolaboratorii-1783801453.html

https://ria.ru/20220418/komissiya-1784131257.html

https://ria.ru/20220331/komissiya-1781050172.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ирина яровая, в мире, сша, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, россия, мария захарова, виктория нуланд