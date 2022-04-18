Южная Корея вновь потребовала от КНДР прекратить испытания вооружений
В министерстве объединения Южной Кореи потребовали от КНДР прекратить испытания вооружений
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР
СЕУЛ, 18 апр - РИА Новости. Южная Корея на фоне испытания Пхеньяном новых вооружений в очередной раз требует от КНДР прекратить деятельность, повышающую напряженность на Корейском полуострове, сообщили в южнокорейском министерстве объединения.
"Мы вновь требуем, чтобы Северная Корея немедленно прекратила всю деятельность, вызывающую нестабильность в регионе и повышающую напряженность на Корейском полуострове, и как можно скорее вернулась за стол переговоров ради мира", - заявил представитель министерства на регулярном брифинге.
Ранее Северная Корея отметила "День Солнца", 110-летие со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. В столице и других городах прошли праздничные мероприятия. В Пхеньяне состоялся массовый митинг. Также 16 апреля КНДР провела испытание новой системы тактического управляемого оружия в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. Сообщалось, что система играет важную роль в повышении эффективности применения тактического ядерного оружия Пхеньяна.
В Южной Корее заявили, что система похожа на северокорейский аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами. При испытании были выпущены две ракеты, максимальная высота полета снарядов составила 25 километров, дальность - примерно 110 километров, а максимальная скорость - до четырех махов.