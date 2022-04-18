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Южная Корея вновь потребовала от КНДР прекратить испытания вооружений - РИА Новости, 18.04.2022
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Южная Корея вновь потребовала от КНДР прекратить испытания вооружений
Южная Корея вновь потребовала от КНДР прекратить испытания вооружений - РИА Новости, 18.04.2022
Южная Корея вновь потребовала от КНДР прекратить испытания вооружений
Южная Корея на фоне испытания Пхеньяном новых вооружений в очередной раз требует от КНДР прекратить деятельность, повышающую напряженность на Корейском... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:23
2022-04-18T11:23
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ким ир сен
ким чен ын
пхеньян
корейский полуостров
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СЕУЛ, 18 апр - РИА Новости. Южная Корея на фоне испытания Пхеньяном новых вооружений в очередной раз требует от КНДР прекратить деятельность, повышающую напряженность на Корейском полуострове, сообщили в южнокорейском министерстве объединения."Мы вновь требуем, чтобы Северная Корея немедленно прекратила всю деятельность, вызывающую нестабильность в регионе и повышающую напряженность на Корейском полуострове, и как можно скорее вернулась за стол переговоров ради мира", - заявил представитель министерства на регулярном брифинге.Ранее Северная Корея отметила "День Солнца", 110-летие со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. В столице и других городах прошли праздничные мероприятия. В Пхеньяне состоялся массовый митинг. Также 16 апреля КНДР провела испытание новой системы тактического управляемого оружия в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. Сообщалось, что система играет важную роль в повышении эффективности применения тактического ядерного оружия Пхеньяна.В Южной Корее заявили, что система похожа на северокорейский аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами. При испытании были выпущены две ракеты, максимальная высота полета снарядов составила 25 километров, дальность - примерно 110 километров, а максимальная скорость - до четырех махов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220416/parad-1783903994.html
кндр (северная корея)
южная корея
пхеньян
корейский полуостров
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким ир сен, ким чен ын, пхеньян, корейский полуостров
11:23 18.04.2022
 
Южная Корея вновь потребовала от КНДР прекратить испытания вооружений

В министерстве объединения Южной Кореи потребовали от КНДР прекратить испытания вооружений

© REUTERS / KCNAИспытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / KCNA
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР
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СЕУЛ, 18 апр - РИА Новости. Южная Корея на фоне испытания Пхеньяном новых вооружений в очередной раз требует от КНДР прекратить деятельность, повышающую напряженность на Корейском полуострове, сообщили в южнокорейском министерстве объединения.
"Мы вновь требуем, чтобы Северная Корея немедленно прекратила всю деятельность, вызывающую нестабильность в регионе и повышающую напряженность на Корейском полуострове, и как можно скорее вернулась за стол переговоров ради мира", - заявил представитель министерства на регулярном брифинге.
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Ранее Северная Корея отметила "День Солнца", 110-летие со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. В столице и других городах прошли праздничные мероприятия. В Пхеньяне состоялся массовый митинг. Также 16 апреля КНДР провела испытание новой системы тактического управляемого оружия в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. Сообщалось, что система играет важную роль в повышении эффективности применения тактического ядерного оружия Пхеньяна.
В Южной Корее заявили, что система похожа на северокорейский аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами. При испытании были выпущены две ракеты, максимальная высота полета снарядов составила 25 километров, дальность - примерно 110 километров, а максимальная скорость - до четырех махов.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Ир СенКим Чен ЫнПхеньянКорейский полуостров
 
 
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