https://ria.ru/20220418/kndr-1784050481.html

Южная Корея вновь потребовала от КНДР прекратить испытания вооружений

Южная Корея вновь потребовала от КНДР прекратить испытания вооружений - РИА Новости, 18.04.2022

Южная Корея вновь потребовала от КНДР прекратить испытания вооружений

Южная Корея на фоне испытания Пхеньяном новых вооружений в очередной раз требует от КНДР прекратить деятельность, повышающую напряженность на Корейском... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:23

2022-04-18T11:23

2022-04-18T11:23

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

ким ир сен

ким чен ын

пхеньян

корейский полуостров

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СЕУЛ, 18 апр - РИА Новости. Южная Корея на фоне испытания Пхеньяном новых вооружений в очередной раз требует от КНДР прекратить деятельность, повышающую напряженность на Корейском полуострове, сообщили в южнокорейском министерстве объединения."Мы вновь требуем, чтобы Северная Корея немедленно прекратила всю деятельность, вызывающую нестабильность в регионе и повышающую напряженность на Корейском полуострове, и как можно скорее вернулась за стол переговоров ради мира", - заявил представитель министерства на регулярном брифинге.Ранее Северная Корея отметила "День Солнца", 110-летие со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. В столице и других городах прошли праздничные мероприятия. В Пхеньяне состоялся массовый митинг. Также 16 апреля КНДР провела испытание новой системы тактического управляемого оружия в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. Сообщалось, что система играет важную роль в повышении эффективности применения тактического ядерного оружия Пхеньяна.В Южной Корее заявили, что система похожа на северокорейский аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами. При испытании были выпущены две ракеты, максимальная высота полета снарядов составила 25 километров, дальность - примерно 110 километров, а максимальная скорость - до четырех махов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220416/parad-1783903994.html

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким ир сен, ким чен ын, пхеньян, корейский полуостров