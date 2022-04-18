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В Тверской области начали выпускать климатические системы для поездов - РИА Новости, 18.04.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220418/klimatsistemy-1784139085.html
В Тверской области начали выпускать климатические системы для поездов
В Тверской области начали выпускать климатические системы для поездов - РИА Новости, 18.04.2022
В Тверской области начали выпускать климатические системы для поездов
Тверское предприятие "Транскон", входящее в дивизион "Климатическое оборудование" ГК КСК, запустило производство инновационной климатической системы для... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:25
2022-04-18T16:27
тверская область
игорь руденя
технологии
россия
тверь
экономика
тверская область
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ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. Тверское предприятие "Транскон", входящее в дивизион "Климатическое оборудование" ГК КСК, запустило производство инновационной климатической системы для электропоездов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Разработка инновационной климатической системы для электропоездов, создание первых опытных образцов и их испытания заняли около 10 месяцев. Новая установка представляет собой монокорпус с параллельной системой хладоновых контуров, работающих независимо друг от друга, что позволило повысить качество и надежность работы кондиционера. Кроме того, она снижает потребляемую мощность и уменьшает затраты на содержание.Новинка оборудована встроенным блоком управления и системой обеззараживания воздуха, производительность которой составляет до 7 тысяч кубических метров в час – она инактивирует бактерии и вирусы за счет воздействия на них бактерицидного ультрафиолетового излучения. Установка была специально разработана для новой климат-системы с увеличенным расходом приточного воздуха. Система обеззараживания оснащена блоком самодиагностики, работает в автоматическом режиме, управление осуществляется от системы управления кондиционера.На базе контроллера в вагоне также реализована система круглосуточного онлайн-мониторинга параметров работы климатического оборудования для обеспечения оперативной работы сервиса и своевременного обслуживания.Губернатор региона Игорь Руденя считает, что продукция КСК превосходит западные аналоги, а предприятие обеспечивает для жителей региона рабочие места и возможность работать на новейшем оборудовании.Предприятие "Транскон" расположено в Твери на территории промтехнопарка КСК и специализируется на разработке и производстве климатических систем для пассажирского железнодорожного транспорта, метрополитена и автомобильного транспорта с возможностью выпуска более 3 тысяч единиц продукции в год.Группа компаний "Ключевые Системы и Компоненты" (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Она объединяет более 30 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в восьми регионах России, сотрудниками группы являются более 7 тысяч человек.
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игорь руденя, технологии, россия, тверь, экономика, тверская область
16:25 18.04.2022 (обновлено: 16:27 18.04.2022)
 

В Тверской области начали выпускать климатические системы для поездов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПроизводство климатических систем
Производство климатических систем - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Производство климатических систем
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ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. Тверское предприятие "Транскон", входящее в дивизион "Климатическое оборудование" ГК КСК, запустило производство инновационной климатической системы для электропоездов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Разработка инновационной климатической системы для электропоездов, создание первых опытных образцов и их испытания заняли около 10 месяцев. Новая установка представляет собой монокорпус с параллельной системой хладоновых контуров, работающих независимо друг от друга, что позволило повысить качество и надежность работы кондиционера. Кроме того, она снижает потребляемую мощность и уменьшает затраты на содержание.
Новинка оборудована встроенным блоком управления и системой обеззараживания воздуха, производительность которой составляет до 7 тысяч кубических метров в час – она инактивирует бактерии и вирусы за счет воздействия на них бактерицидного ультрафиолетового излучения. Установка была специально разработана для новой климат-системы с увеличенным расходом приточного воздуха. Система обеззараживания оснащена блоком самодиагностики, работает в автоматическом режиме, управление осуществляется от системы управления кондиционера.
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На базе контроллера в вагоне также реализована система круглосуточного онлайн-мониторинга параметров работы климатического оборудования для обеспечения оперативной работы сервиса и своевременного обслуживания.
Губернатор региона Игорь Руденя считает, что продукция КСК превосходит западные аналоги, а предприятие обеспечивает для жителей региона рабочие места и возможность работать на новейшем оборудовании.
Предприятие "Транскон" расположено в Твери на территории промтехнопарка КСК и специализируется на разработке и производстве климатических систем для пассажирского железнодорожного транспорта, метрополитена и автомобильного транспорта с возможностью выпуска более 3 тысяч единиц продукции в год.
Группа компаний "Ключевые Системы и Компоненты" (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Она объединяет более 30 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в восьми регионах России, сотрудниками группы являются более 7 тысяч человек.
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